Danh sách 25 xã, phường tại Hà Tĩnh có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Nhiều khu vực sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Ảnh minh họa

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh, trong 6 giờ qua, địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hà Tĩnh 73,6 mm, Chi cục Thủy lợi 71 mm (phường Thành Sen); hồ Mạc Khê 115 mm (Cẩm Lạc); hồ Thượng Sông Trí 101,6 mm (phường Vũng Áng); hồ Thượng Tuy 80,8 mm (xã Toàn Lưu); Kỳ Bắc 105,4 mm, Kỳ Phong 92,2 mm (xã Kỳ Xuân); Kỳ Giang 106 mm, hồ Sông Rác 103,4 mm (xã Kỳ Anh); Kỳ Lâm 108,6 mm, Kỳ Hợp 98 mm (xã Kỳ Lạc); Kỳ Thượng 126,4 mm, Kỳ Thượng 104,2 mm (xã Kỳ Thượng).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy các xã nêu trên đã gần bão hòa (trên 95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 3-6 giờ tới khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tích lũy 40 - 70mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo mưa lớn có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại 25 xã, phường trong 6 giờ tới như: Cẩm Hưng, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Xuân...

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.