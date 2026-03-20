Giá xăng tăng, Bộ Xây dựng chỉ đạo ngăn cước vận tải 'tát nước theo mưa'

Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị về việc tăng cường công tác quản lý giá cước trước biến động giá nhiên liệu.

Theo Bộ Xây dựng, diễn biến căng thẳng, phức tạp của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tăng cao, khó lường. Điều này tác động trực tiếp đến chi phí vận tải, tạo áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Do vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu các Cục quản lý chuyên ngành và UBND các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến chi phí nhiên liệu, kịp thời kiểm soát việc điều chỉnh giá cước vận tải, nhất là đối với vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu.

Giá xăng tăng đẩy giá hàng hóa, dịch vụ tăng do chi phí vận tải lên cao

Các đơn vị được yêu cầu hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai giá theo đúng quy định pháp luật về giá, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí nhưng không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá cước không hợp lý.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết; tập trung kiểm tra các đơn vị có mức tăng giá lớn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương rà soát, tối ưu phương án tổ chức hoạt động vận tải, bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế xe chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, giảm tác động từ việc giá xăng dầu tăng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải.

Một trong những giải pháp lâu dài được Bộ Xây dựng nhấn mạnh là thúc đẩy chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, qua đó hạn chế rủi ro khi giá xăng dầu trên thế giới biến động mạnh.

Các Cục quản lý chuyên ngành tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu, kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất giải pháp điều hành phù hợp, nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động vận tải và đời sống nhân dân.

Trước đó, từ 23h ngày 19/3, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 4.670 đồng/lít, lên mức 27.170 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 5.120 đồng/lít, lên 30.690 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh tăng 6.400 đồng/lít lên 33.420 đồng/lít, dầu hỏa tăng 8.990 đồng/lít lên 35.920 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.520 đồng/kg lên 22.180 đồng/kg.