Giá xăng tăng, Bộ Xây dựng chỉ đạo ngăn cước vận tải 'tát nước theo mưa'

Giá xăng dầu tăng sốc đang tạo áp lực lớn lên chi phí logistics. Nhằm bình ổn thị trường, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt giá cước vận tải, không để xảy ra tình trạng tát nước theo mưa.

Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị về việc tăng cường công tác quản lý giá cước trước biến động giá nhiên liệu.

Theo Bộ Xây dựng, diễn biến căng thẳng, phức tạp của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tăng cao, khó lường. Điều này tác động trực tiếp đến chi phí vận tải, tạo áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Do vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu các Cục quản lý chuyên ngành và UBND các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến chi phí nhiên liệu, kịp thời kiểm soát việc điều chỉnh giá cước vận tải, nhất là đối với vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu.

Giá xăng tăng đẩy giá hàng hóa, dịch vụ tăng do chi phí vận tải lên cao

Các đơn vị được yêu cầu hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai giá theo đúng quy định pháp luật về giá, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí nhưng không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá cước không hợp lý.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết; tập trung kiểm tra các đơn vị có mức tăng giá lớn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương rà soát, tối ưu phương án tổ chức hoạt động vận tải, bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế xe chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, giảm tác động từ việc giá xăng dầu tăng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải.

Một trong những giải pháp lâu dài được Bộ Xây dựng nhấn mạnh là thúc đẩy chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, qua đó hạn chế rủi ro khi giá xăng dầu trên thế giới biến động mạnh.

Các Cục quản lý chuyên ngành tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu, kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất giải pháp điều hành phù hợp, nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động vận tải và đời sống nhân dân.

Trước đó, từ 23h ngày 19/3, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 4.670 đồng/lít, lên mức 27.170 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 5.120 đồng/lít, lên 30.690 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh tăng 6.400 đồng/lít lên 33.420 đồng/lít, dầu hỏa tăng 8.990 đồng/lít lên 35.920 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.520 đồng/kg lên 22.180 đồng/kg.

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 - 200.000 đồng/lượng vào lúc 9 giờ sáng 18/3. Diễn biến phản ánh áp lực từ đồng USD phục hồi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.
“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

Hoạt động mua sắm ngày càng thuận tiện nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, những “cái bẫy” lừa đảo giao dịch, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự cảnh giác từ người tiêu dùng Hà Tĩnh.
Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi mạnh trong 4 phiên điều hành với tổng mức chi 16.000-20.000 đồng/lít. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Quỹ này chỉ còn đủ chi khoảng 15 ngày nếu chi hỗ trợ như hiện nay.
Vừa mua hàng trên mạng, đã có người gọi thông báo trúng thưởng

Vừa mua hàng trên mạng, đã có người gọi thông báo trúng thưởng

Mua sắm online mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng Hà Tĩnh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân. Không ít người sau khi đặt hàng liên tục nhận được cuộc gọi quảng cáo, thậm chí là lừa đảo. Điều này cho thấy, quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng đang bị xâm phạm.
Sôi động thị trường xe điện tại Hà Tĩnh

Sôi động thị trường xe điện tại Hà Tĩnh

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, nhiều người dân Hà Tĩnh chuyển hướng tìm mua các xe điện để tiết kiệm chi phí, nhờ đó, thị trường trở nên sôi động hơn.
Giá vàng, bạc tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng, bạc tiếp tục tăng mạnh

Sáng nay (11/3), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh ngày thứ 2 liên tiếp lên quanh mốc 186 triệu đồng/lượng. Giá bạc tăng mạnh tới 6 triệu đồng/kg.
Giá vàng bứt phá

Giá vàng bứt phá

Sáng 10/3, đúng như dự báo, giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu tăng mạnh theo đà quốc tế, chính thức vượt mốc 185 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Cùng thời điểm, vàng thế giới vẫn nhích nhẹ bất chấp sức ép lớn từ sự vươn lên của đồng USD.