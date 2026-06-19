Giúp người nghèo ở Đông Kinh cải thiện cuộc sống

Chị Đặng Thị Cuối ở thôn Thống Nhất là một trong những hộ nghèo đã phát huy tốt hiệu quả mô hình sinh kế đã hỗ trợ để thoát nghèo.

Gia đình anh Bùi Thức Minh và chị Trần Thị Châu (43 tuổi, ở thôn Thống Nhất) 3 năm nay thuộc diện hộ nghèo của xã Đông Kinh. Anh Minh mắc bệnh ung thư, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội, khiến kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ, phải vay mượn khắp nơi.

Để phần nào chia sẻ khó khăn với gia đình, cách đây 6 tháng, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (gọi tắt là Chương trình giảm nghèo) đã hỗ trợ gia đình anh Minh, chị Châu 60 con gà giống, 2 tạ thức ăn và một số loại thuốc phòng bệnh. Từ nguồn hỗ trợ này, chị Châu đã dành nhiều thời gian chăm sóc đàn gà để chúng sinh trưởng tốt, không hao hụt.

Nhờ chăm sóc tốt nên đàn gà của chị Trần Thị Châu (đứng giữa) phát triển tốt, có những con gà trống nặng gần 4,3 kg.

Chị Trần Thị Châu chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi rất trân quý sự hỗ trợ này. Đến nay, gà trống đạt trọng lượng từ 4 - 4,3 kg/con, còn gà mái gần 3 kg/con và đẻ trứng đều. Với giá bán từ 400 - 450 nghìn đồng/con, đàn gà đã giúp tôi có thêm nguồn thu nhập đáng kể. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đầu tư tái đàn, duy trì ổn định mô hình sinh kế này”.

Cán bộ xã Đông Kinh kiểm tra mô hình sinh kế của bà Hoàng Thị Hương.

Bà Hoàng Thị Hương (70 tuổi, ở thôn Lương Trung) tuổi đã cao nhưng vẫn phải chăm sóc con trai bị khuyết tật và nuôi dưỡng cháu nhỏ. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn ấy, đầu năm nay, từ nguồn kinh phí Chương trình giảm nghèo, gia đình bà được hỗ trợ 60 con gà giống, 2 tạ thức ăn chăn nuôi và thuốc phòng dịch. Nhờ chăm sóc cẩn thận, đàn gà phát triển khỏe mạnh, hiện đạt trọng lượng từ 3 - 4 kg/con, dự kiến mang lại nguồn thu khoảng 25 triệu đồng. Khoản thu nhập này không chỉ giúp bà trang trải cuộc sống mà còn tạo điều kiện để tái đàn, từng bước phát triển sinh kế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Bà Hoàng Thị Hương chia sẻ: “Tôi đã già yếu, con trai bị khuyết tật, cháu còn nhỏ dại nên mô hình gà rất phù hợp với điều kiện và khả năng của gia đình. Tôi luôn xem đàn gà là nguồn vốn tích lũy để từng bước cải thiện cuộc sống nên chăm sóc rất cẩn thận. Hiện nay, tôi đang cho gà ấp trứng và chuẩn bị mua thêm giống để duy trì, phát triển đàn. Có thêm nguồn thu nhập, tôi rất biết ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước”.

Đàn gia cầm được hỗ trợ là niềm vui công việc, cũng là tài sản tích góp quan trọng của gia đình bà Hương.

Không chỉ gia đình chị Châu hay bà Hương, các mô hình sinh kế được trao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Kinh đều được duy trì, phát huy hiệu quả. Ông Trần Quốc Phú – Trưởng thôn Lương Trung cho hay: “Trong 5 năm trở lại đây, trên địa bàn thôn có 20 hộ được hỗ trợ bò, 16 hộ được hỗ trợ gà; riêng năm nay có 4 hộ được hỗ trợ gà. Các mô hình này đều phát huy hiệu quả, góp phần ổn định sinh kế, tăng thu nhập và tích lũy tài sản cho các đối tượng yếu thế”.

Để phát huy tối đa hiệu quả các mô hình sinh kế, thôn Lương Trung đã làm tốt công tác rà soát, lựa chọn đối tượng thụ hưởng. Trong quá trình triển khai, cán bộ thôn luôn bám sát các hộ được hỗ trợ để hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời động viên các hộ nhân rộng mô hình, đảm bảo an toàn trong chăn nuôi, kiểm soát chặt chẽ để tránh thất thoát nguồn vốn.

Bà Phan Thị Loan ở thôn Thống Nhất phấn khởi vì đàn gà sinh kế phát huy tốt hiệu quả.

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, trong giai đoạn 2021 - 2026, xã Đông Kinh có 186 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ bò, gà sinh kế với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng; riêng từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp đến nay, đã triển khai 41 mô hình nuôi gà. Hiện, địa phương đang gấp rút hoàn thiện các phần việc liên quan để trong tháng 7 tới tiếp tục hỗ trợ thêm 25 mô hình nuôi bò và 32 mô hình nuôi gà.

Ông Phan Bá Ninh – Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đông Kinh khẳng định: “Chương trình giảm nghèo đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả và lan tỏa ý nghĩa trên địa bàn xã, nhất là Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Dự án 2). Các mô hình được hỗ trợ đều đúng mục đích, đúng đối tượng, được duy trì và nhân rộng hiệu quả. Các mô hình hỗ trợ đều đúng đối tượng, đúng mục đích và được người dân duy trì, phát triển. Qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giúp các hộ khó khăn từng bước vượt qua trở ngại, củng cố niềm tin và động lực để vươn lên trong cuộc sống.”.