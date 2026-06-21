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Hà Lan đè bẹp Thụy Điển ở World Cup 2026

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Brian Brobbey, Cody Gakpo cùng lập cú đúp giúp Hà Lan thắng Thụy Điển 5-1 ở lượt hai bảng F World Cup 2026.

Hàng thủ Hà Lan được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất World Cup 2026, với những hậu vệ đang thi đấu tại năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu như thủ quân Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries - tân binh của Real Madrid, Micky van de Ven (Tottenham) hay Jan Paul van Hecke, trung vệ vừa gia nhập Tottenham với mức phí 68 triệu USD.

Brian Brobbey đệm bóng mở tỷ số trong trận Hà Lan thắng Thụy Điển 5-1 ở lượt hai bảng F World Cup 2026 trên sân NRG, Houston, Texas, Mỹ ngày 20/6/2026. Ảnh: Reuters
Brian Brobbey đệm bóng mở tỷ số trong trận Hà Lan thắng Thụy Điển 5-1 ở lượt hai bảng F World Cup 2026 trên sân NRG, Houston, Texas, Mỹ ngày 20/6/2026. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, sức mạnh của "Cơn lốc màu da cam" không chỉ nằm ở hàng phòng ngự. So với trận ra quân hòa Nhật Bản 2-2, HLV Ronald Koeman chỉ thực hiện một sự điều chỉnh khi đưa Brian Brobbey vào đá trung phong thay Crysencio Summerville, đồng thời trả Donyell Malen về hành lang phải sở trường. Sự thay đổi ấy nhanh chóng mang lại hiệu quả.

Phút 5, từ đường phất dài của thủ thành Bart Verbruggen, Brobbey làm tường cho Tijjani Reijnders rồi bóng được luân chuyển sang cánh trái cho Cody Gakpo. Tiền đạo thuộc biên chế Liverpool xử lý vài nhịp rồi căng ngang như đặt để Brobbey băng vào đá nối tung lưới Thụy Điển. Với thời gian 4 phút 58 giây, đây là bàn thắng sớm thứ tư của Hà Lan tại các kỳ World Cup và là pha lập công nhanh nhất của họ kể từ khi Robin van Persie chọc thủng lưới Brazil ở World Cup 2014 sau 2 phút 32 giây.

12 phút sau, Hà Lan tiếp tục khiến đối thủ choáng váng bằng pha tấn công gần như tương tự, nhưng xuất phát từ cánh phải. Từ đường mở bóng của Malen, Dumfries băng lên căng ngang để Brobbey lao vào dứt điểm chéo góc, hoàn tất cú đúp chỉ sau 17 phút bóng lăn. Đây là cú đúp nhanh thứ tư trong lịch sử World Cup (tính từ đầu trận), sau Lukas Podolski năm 2006 (11 phút 35 giây), Ronaldo Nazario năm 2002 (12 phút 16 giây) và Gary Lineker năm 1986 (13 phút 46 giây).

Brobbey, tiền đạo đang khoác áo Sunderland, chỉ ghi bảy bàn sau 31 trận tại Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026. Nhưng ngay lần đầu ra sân ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, tiền đạo này đã có màn trình diễn bùng nổ. Cú đúp của anh vào lưới Thụy Điển cũng giúp Hà Lan cán mốc 100 bàn qua 57 trận tại World Cup, trở thành đội tuyển thứ tám trong lịch sử đạt thành tích này, sau Brazil, Đức, Argentina, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Anh.

Cody Gakpo (áo cam) dứt điểm nâng tỷ số lên 4-0. Ảnh: Reuters
Cody Gakpo (áo cam) dứt điểm nâng tỷ số lên 4-0. Ảnh: Reuters

Sau khởi đầu như mơ, Hà Lan chủ động giảm nhịp độ. Điều đó giúp Thụy Điển dần lấy lại thế trận và tạo một số cơ hội nhờ sự năng nổ của Viktor Gyokeres. Tiền đạo thuộc biên chế Arsenal có ba pha dứt điểm nguy hiểm trong nửa cuối hiệp một nhưng đều không thể thành bàn. Thụy Điển có một lần đưa được bóng vào lưới Hà Lan từ cú đánh đầu của trung vệ Gustaf Lagerbielke, song bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Kịch bản đầu hiệp hai diễn ra tương tự 45 phút đầu tiên. Hà Lan tiếp tục bùng nổ với những pha đánh biên sắc lẹm. Phút 47, Dumfries căng ngang từ cánh phải để Gakpo đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ bảy phút sau, từ đường chuyền hỏng của Alexander Isak, Hà Lan tổ chức phản công thần tốc. Bóng đến chân Gakpo, và tiền đạo này từ cánh trái bó vào trung lộ trước khi tung cú dứt điểm sở trường về góc gần, hoàn tất cú đúp. Nhờ đó, Gakpo cân bằng thành tích là cầu thủ Hà Lan ghi nhiều bàn nhất vòng bảng World Cup của Van Persie (5).

Trong thế không còn gì để mất, Thụy Điển nhen nhóm hy vọng ở phút 59. Từ đường chọc khe của Isak, Anthony Elanga bứt tốc vượt qua Van Dijk, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm hạ Verbruggen, rút ngắn tỷ số xuống 1-4. Ít phút sau, cựu cầu thủ Man Utd còn khiến khán giả trên sân NRG phấn khích với pha đánh gót xâu kim Van de Ven bên cánh phải. Tuy nhiên, đó chỉ là những khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của đại diện Bắc Âu trong một trận đấu lép vế toàn diện.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Hà Lan khép lại màn trình diễn thuyết phục bằng bàn thắng thứ năm. Phút 89, Summerville thực hiện động tác giả khiến đội trưởng Thụy Điển Victor Lindelof mất trụ trước khi tung cú sút chéo góc từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 5-1.

Sau khi ghi bàn ở trận hòa Nhật Bản, Summerville tiếp tục để lại dấu ấn bằng pha lập công đẳng cấp. Tiền đạo 24 tuổi, người vừa cùng West Ham xuống hạng tại Ngoại hạng Anh, đang nằm trong tầm ngắm của Man Utd. Màn trình diễn nổi bật tại World Cup 2026 có thể khiến đội chủ sân Old Trafford phải trả giá cao hơn nếu muốn sở hữu anh trong kỳ chuyển nhượng này.

Chiến thắng tưng bừng trước Thụy Điển không chỉ giúp Hà Lan tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng knock-out, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng chinh phục World Cup 2026. Với hàng công thăng hoa và sự hiệu quả trong từng pha chuyển trạng thái, "Cơn lốc màu da cam" đang cho thấy họ là một trong những ứng viên đáng gờm nhất cho chức vô địch.

vnexpress.net
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#Hà Lan #Thụy Điển #World Cup 2026 #Brobbey #Gakpo #bóng đá quốc tế #đội tuyển

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