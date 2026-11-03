Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng 116 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng ứng dụng công nghệ cao Trần Châu Viết Hải tại Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư 116 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong 18 tháng kể từ khi được giao đất.
Theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 1/11/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu là nhà đầu tư thực hiện dự án. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh.
Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 15.862 m². Mục tiêu đầu tư là sản xuất vữa xây dựng, keo dán gạch và keo chà ron trên dây chuyền công nghệ hiện đại, phục vụ nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh.
Theo quy mô được chấp thuận, dự án sẽ đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất, khu đóng gói và thành phẩm, hệ thống silo cấp liệu, xưởng sấy nguyên liệu, bãi chứa nguyên liệu, nhà văn phòng, nhà thí nghiệm cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ.
Tổng vốn đầu tư dự án là 116 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 23,2 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn huy động 92,8 tỷ đồng, chiếm 80%. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất.
UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành toàn bộ công trình xây dựng và đưa nhà máy vào vận hành trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định có liên quan.
Trường hợp dự án phát sinh vi phạm thuộc các trường hợp bị xử lý theo quy định của Luật Đầu tư, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.
Việc chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư là cơ sở để triển khai các thủ tục tiếp theo, tiến tới xây dựng nhà máy sản xuất vữa xây dựng, keo dán gạch và keo chà ron tại Hà Tĩnh.
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