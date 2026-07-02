[Infographic] Những con số ấn tượng về kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 của Hà Tĩnh

Từ yêu cầu thực tiễn về quy mô học sinh và tốc độ đô thị hóa, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã thực hiện sắp xếp lại hệ thống trường học, tạo nền tảng cho sự phát triển giáo dục bền vững trong giai đoạn mới.
Theo kế hoạch năm học 2026-2027, các trường trung cấp, cao đẳng nghề và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển sinh gần 6.000 chỉ tiêu vào lớp 10. Song, thực tế triển khai cho thấy, bức tranh tuyển sinh giữa các khối đã có sự phân hóa rõ nét.
Sau khi Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập, nhiều phụ huynh, học sinh đã chủ động hướng sang các trường ngoài công lập và công lập tự chủ. Sự dịch chuyển này khiến công tác tuyển sinh trở nên sôi động.
Thời điểm này, các cửa hàng sách giáo khoa ở Hà Tĩnh đã bắt đầu nhộn nhịp. Sự chủ động từ đơn vị cung ứng và tâm lý chuẩn bị trước của phụ huynh, học sinh giúp thị trường chuyển động tích cực, hạn chế tình trạng khan hiếm sách cục bộ.
Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.
Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
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