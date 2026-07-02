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[Infographic] Những con số ấn tượng về kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 của Hà Tĩnh

Khánh Phương - Trọng Hùng
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(Baohatinh.vn) - Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh Hà Tĩnh đã đạt được những thành tích ấn tượng, hầu hết các môn thi đều nằm trong top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất.

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Tags:

#Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 #Thí sinh Hà Tĩnh đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT #Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Chủ đề Kỳ thi THPT Quốc gia

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

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