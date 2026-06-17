Kết quả Áo - Jordan: Không có bất ngờ

Áo đánh bại Jordan trong ngày ra quân

Bàn thắng: Áo: Schmid (20'), Al-Arab (76', phản lưới), Arnautovic (90+11', pen); Jordan: Olwan (50').

Bị đánh giá yếu nhất bảng trong lần đầu tiên tham dự World Cup, nhưng các cầu thủ Jordan cho thấy mình không phải góp mặt cho vui. Đại diện châu Á với thực lực yếu hơn khi chạm trán Áo đã chọn cách chơi với khối đội hình thấp, tận dụng hàng thủ dâng cao của đối thủ để tổ chức những tình huống phản công để tìm kiếm cơ hội. Chính cách chơi này giúp Jordan là đội thậm chí có nhiều cơ hội bắn phá khung thành Áo hơn.

Tuy nhiên, thủ thành A.Schlager bên phía Áo đã thi đấu rất ấn tượng và có những pha cứu thua tốt cho đội nhà. Chính sự chắc chắn của người giữ đền giúp các đồng đội phía trên yên tâm hơn và trong tình huống dứt điểm đầu tiên và gần như là duy nhất trong hiệp 1, Áo đã hiện thực hóa thành bàn thắng với đường cong hoàn hảo mà Romano Schmid vẽ ở phút 20.

Diễn biến hiệp một khá đơn giản. Áo kiểm soát bóng và thế trận, đội trưởng David Alaba dâng cao từ tuyến sau và Kalajdzic tạo cơ hội triển khai bóng, gây sức ép lên khung thành Jordan. Vấn đề đối với HLV Ralf Rangnick nằm ở phía sau: mỗi khi các cầu thủ Jordan phản công, Al-Taamari đều có tốc độ để gây khó dễ cho họ và xà ngang đã rung chuyển một lần. Kiểm soát trận đấu mà không có bàn thắng thứ hai có thể là một điều bấp bênh.

Lão tướng Arnautovic ghi dấu giầy ở 2 bàn thắng của Áo

Và điều này đã trở thành sự thật ngay đầu hiệp 2. Phút 50, Jordan sau tình huống cướp được bóng bên phần sân nhà đã nhanh chóng chuyển trạng thái phản công khi Olwan thực hiện pha tăng tốc từ giữa sân và xâm nhập vòng cấm Áo để thực hiện hiện cú cứa lòng hoàn hảo vào góc xa đưa bóng chạm mép trong cột dọc tung lưới thủ thành A.Schlager, người đã thi đấu rất xuất sắc ở 45 phút đầu.

Bất ngờ nhận bàn thua, HLV Rangnick thực hiện rất nhiều sự thay đổi người và liên tục dồn ép Jordan nhưng việc thiếu ý tưởng tấn công khiến Áo không tạo ra quá nhiều tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Abulaila. Chính điều này buộc Áo phải tìm kiếm cơ hội từ những pha bóng cố định. Phút 67, thủ môn Abulaila đấm bóng thiếu dứt khoát từ quả đá phạt góc tạo cơ hội cho Marko Arnautovic dứt điểm tung lưới. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và từ chối bàn thắng khi xác định đồng đội Posch đã để tay chạm bóng trước đó.

Thế nhưng, sự thất vọng của người Áo không kéo dài quá lâu. Phút 76, vẫn là từ một quả đá phạt góc của Sabitzer và Arnautovic bật cao đánh đầu và lần này bóng chạm lưng trung vệ Al-Arab bay thẳng vào lưới Jordan. Và cũng chính lão tướng 37 tuổi này là người ấn định trận đấu khi thực hiện thành công quả phạt 11m ở phút bù giờ cuối cùng, ấn định chiến thắng 3-1 cho Áo.

Đội hình thi đấu

Áo: A.Schlager, X.Schlager (Chukwuemeka 59'), Posch, Seiwald, Alaba (Danso 59'), Sabitzer, Kalajdzic (Arnautovic 46'), Lienhart, Mwene (Wanner 59'), Schmid (Wimmer 83'), Laimer.

Jordan: Abulaila, Nasib (Al-Rosan 81'), Al-Arab, Al-Rawabdeh, Olwan, Al-Tamari (Al-Daoud 88'), Al-Fakhoury (Azaizeh 89'), Abualnadi (Obaib 72'), Abu Taha, Al-Rashdan, Haddad (A.Mardi 82')