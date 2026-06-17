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Mbappe lập cú đúp, Pháp xuất sắc đánh bại Senegal

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Đội tuyển Pháp đã có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Senegal với tỷ số 3-1 ở lượt trận mở màn bảng I. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, sự tỏa sáng của Kylian Mbappe trong hiệp hai đã giúp Les Bleus giành trọn 3 điểm.

Trận đấu diễn ra với thế trận không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Didier Deschamps. Senegal nhập cuộc đầy tự tin và sẵn sàng chơi đôi công với đương kim á quân thế giới. Trong khi đó, Pháp dù sở hữu hàng công rất mạnh với Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Desire Doue lại tỏ ra thiếu gắn kết.

Trong hiệp một, Pháp cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm. Mbappe có một ngày thi đấu dưới sức ở 45 phút đầu tiên khi liên tục xử lý hỏng và bị hàng thủ Senegal phong tỏa. Ngược lại, đại diện châu Phi mới là đội sở hữu những cơ hội đáng chú ý hơn.

Phút 25, Nicolas Jackson khiến người Pháp thót tim với cú sút dội cột dọc sau một pha phản công tốc độ. Trước khi hiệp đấu khép lại, Ismaila Sarr tiếp tục bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi dứt điểm vọt xà trong tư thế thuận lợi.

Sau giờ nghỉ, Pháp đẩy cao nhịp độ tấn công và bắt đầu tạo ra sức ép lớn hơn. Michael Olise và Mbappe lần lượt có những cơ hội đối mặt nhưng đều không thể đánh bại thủ thành Edouard Mendy, người chơi rất chắc chắn trong khung gỗ Senegal.

Tuy nhiên, sự kiên trì của Les Bleus cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 66. Từ đường chọc khe tinh tế của Olise, Mbappe băng xuống phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm gọn gàng hạ gục Mendy, mở tỷ số cho đội tuyển Pháp.

Bàn thắng giúp đội bóng áo lam thi đấu thanh thoát hơn. Đến phút 82, Bradley Barcola nhân đôi cách biệt sau pha thoát xuống thông minh và cú bấm bóng kỹ thuật đánh bại thủ môn Senegal.

Những tưởng trận đấu đã an bài thì đến phút bù giờ thứ 5, thần đồng 18 tuổi Ibrahim Mbaye bất ngờ ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Senegal, thắp lên hy vọng giành điểm cho đại diện châu Phi.

Dẫu vậy, niềm vui của Senegal chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn. Ngay ở tình huống lên bóng tiếp theo, Mbappe hoàn tất ngày thi đấu ấn tượng bằng một cú sút xa đẳng cấp, không cho Mendy bất kỳ cơ hội cản phá nào. Bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 đồng thời giúp ngôi sao số một của tuyển Pháp hoàn tất cú đúp trong trận ra quân.

Với chiến thắng này, Pháp tạm vươn lên dẫn đầu bảng I và có màn khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục World Cup 2026. Trong khi đó, Mbappe tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của Les Bleus với màn trình diễn bùng nổ đúng thời điểm đội bóng cần anh nhất.

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