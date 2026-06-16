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Ai Cập giành điểm đầu tiên tại World Cup sau 36 năm

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Rạng sáng 16/5, Ai Cập dẫn trước Bỉ nhưng chỉ có một điểm sau trận hòa 1-1 tại bảng G, qua đó giành điểm số đầu tiên tại World Cup kể từ năm 1990.

Đội tuyển Ai Cập có màn trình diễn đầy quả cảm trong ngày ra quân tại FIFA World Cup 2026 khi cầm hòa Bỉ. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn với nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, đại diện châu Phi cho thấy sự tự tin, tổ chức tốt và khiến "Quỷ đỏ" phải trải qua 90 phút đầy khó khăn.

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Trong điều kiện thời tiết nóng lên tới 30 độ C, cả hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và không ngần ngại tranh chấp quyết liệt. Bỉ là đội tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên khi Kevin De Bruyne thử vận may bằng cú sút xa nhưng bóng đi chệch khung thành. Tuy nhiên, Ai Cập nhanh chóng chứng minh họ không đến World Cup chỉ để phòng ngự.

Đội bóng Bắc Phi kiểm soát bóng đầy tự tin và gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Bỉ, trong đó Omar Marmoush liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm nhờ tốc độ và khả năng xử lý bóng ấn tượng. Bước ngoặt đến ở phút 20 khi Emam Ashour nhận đường chuyền từ Mohamed Salah trước vòng cấm. Tiền vệ này tung cú sút xa bằng chân phải cực kỳ hiểm hóc, khiến Thibaut Courtois hoàn toàn bất lực.

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Bị dẫn trước, Bỉ đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều vấn đề trong khâu phối hợp tấn công. Jeremy Doku được trao nhiều cơ hội nhưng chưa thể tạo ra sự khác biệt, trong khi De Bruyne cũng chưa phát huy được hết khả năng dẫn dắt lối chơi.

Sang hiệp hai, Bỉ gia tăng sức ép mạnh mẽ. De Bruyne từng đưa bóng tìm đến cột từ một tình huống đá phạt, còn Courtois phải trổ tài cứu thua trước cú đánh đầu nguy hiểm của Mohamed Salah. Ai Cập thậm chí suýt nhân đôi cách biệt khi Ashour có cơ hội sút bồi nhưng không thành công.

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Tuy nhiên, sự xuất hiện của Romelu Lukaku đã thay đổi cục diện trận đấu. Chỉ ít phút sau khi vào sân, tiền đạo kỳ cựu này tạo ra sức ép khiến hàng thủ Ai Cập mắc sai lầm. Phút 66, trong nỗ lực phá bóng, Mohamed Hany vô tình đưa bóng vào lưới nhà, giúp Bỉ tìm được bàn gỡ hòa.

Những phút cuối chứng kiến sức ép lớn từ đội bóng châu Âu, nhưng thủ môn Mostofa Shobeir đã có màn trình diễn xuất sắc, đặc biệt với pha cứu thua bằng một tay trước cú sút của Brandon Mechele.

Chung cuộc, hai đội chia điểm với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp Bỉ tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng tại vòng bảng World Cup khi chỉ thua một trong 16 trận gần nhất (8 thắng, 7 hòa). Với Ai Cập, dù chưa thể có chiến thắng lịch sử, màn trình diễn tại Seattle vẫn là lời khẳng định rằng họ hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ ở giải đấu năm nay.

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Tags:

#Ai Cập #World Cup #Bỉ #Salah #De Bruyne #bóng đá

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