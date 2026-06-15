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World Cup 2026: Cuộc chơi bóng đá dưới sức ép địa chính trị

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Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 14/6, đội tuyển bóng đá Iran đã đến Mỹ từ đại bản doanh ở thành phố Tijuana của Mexico để bắt đầu hành trình World Cup 2026 trong bối cảnh bầu không khí căng thẳng của cuộc đối đầu giữa hai quốc gia chưa từng gặp nhau tại World Cup này.

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Tấm biển FIFA World Cup trên hàng rào của sân Lincoln Financial Field (Mỹ). Ảnh tư liệu: Quang Thịnh/PV TTXVN tại Mỹ

Iran đã chuyển địa điểm đóng quân cho World Cup từ một khu liên hợp thể thao ở bang Arizona sang Mexico vào cuối tháng trước, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào Iran kể từ cuối tháng 2.

Trận đấu mở màn World Cup của Iran tại bảng G là gặp New Zealand vào ngày 15/6 tại sân vận động Los Angeles, nơi chỉ cách sân bay mà đội hạ cánh khoảng 15 phút di chuyển.

Những chậm trễ về thị thực, các hạn chế nhập cư và lệnh cấm đi lại đã khiến việc tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Iran trở nên rối rắm cả về mặt hậu cần lẫn hình ảnh do phải liên tục di chuyển qua biên giới để thi đấu. Việc đưa đội tuyển Iran đến các địa điểm thi đấu cũng đòi hỏi những sắp xếp chưa từng có trong lịch sử World Cup. Để giảm thời gian lưu trú tại Mỹ, các cầu thủ chỉ nhập cảnh một ngày trước trận đầu tiên và hai ngày trước hai trận còn lại ở vòng bảng.

Andrew Giuliani, người phụ trách các vấn đề liên quan đến World Cup 2026 của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc cho phép đội tuyển quốc gia Iran nhập cảnh vào Mỹ một ngày trước các trận đấu là một ví dụ cho thấy chính quyền Mỹ đang thể hiện thiện chí. Ông Giuliani cho biết, 31 cầu thủ Iran cùng các huấn luyện viên của đội đã được cấp thị thực và các sắp xếp này “sẽ không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của đội bóng”.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Đại sứ Iran tại Mexico Abolfazl Pasandideh nói rằng, việc Iran hiện diện tại Mỹ để tham dự World Cup nên được xem là một cử chỉ tích cực từ phía Tehran. Ông Giuliani mô tả việc đội tuyển Iran chuyển đại bản doanh World Cup từ Tucson, bang Arizona của Mỹ sang Tijuana do xung đột đang diễn ra giữa Mỹ và Iran là “giải pháp tốt nhất cho tất cả các bên liên quan”. Ông lưu ý rằng, Tijuana chỉ cách một chuyến bay ngắn tới các thành phố đăng cai như Los Angeles và Seattle, nơi Iran sẽ thi đấu các trận vòng bảng.

Đây là kỳ World Cup đầu tiên kể từ khi giải đấu ra đời năm 1930 mà một quốc gia chủ nhà tiếp đón một đội tuyển đến từ quốc gia đang trong tình trạng xung đột với mình. Khả năng diễn ra một cuộc đối đầu mang nhiều yếu tố chính trị vẫn hiện hữu: nếu Mỹ và Iran đều đứng thứ hai tại các bảng đấu tương ứng, hai đội sẽ gặp nhau vào ngày 3/7 tại Dallas ở vòng 32 đội.

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Tags:

#đội tuyển bóng đá Iran #World Cup 2026 #Trận đấu mở màn World Cup

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