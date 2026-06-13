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Thể thao

Tuyển Mỹ hủy diệt Paraguay bằng thứ bóng đá rực lửa

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Đè bẹp Paraguay 4-1 bằng thứ bóng đá tốc độ và giàu năng lượng, tuyển Mỹ mang đến một trong những màn trình diễn giải trí nhất từ đầu World Cup 2026.

Tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay 4-1.
Tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay 4-1.

World Cup 2026 mới chỉ đi qua những ngày đầu tiên, nhưng tuyển Mỹ đã kịp tạo ra một trong những màn trình diễn bùng nổ nhất giải đấu.

Chiến thắng 4-1 trước Paraguay ở lượt trận đầu tiên của bảng D VCK World Cup 2026 sáng 13/6 không đơn thuần là màn khởi đầu hoàn hảo của đội chủ nhà. Đó còn là lời tuyên bố mạnh mẽ về thứ bóng đá mà HLV Mauricio Pochettino đang xây dựng, nhanh, trực diện, giàu năng lượng và cực kỳ giải trí.

Trong nhiều năm, bóng đá Mỹ thường bị nhìn nhận là thực dụng, dựa nhiều vào nền tảng thể lực hơn là cảm hứng. Trận đấu với Paraguay cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác.

Tuyển Mỹ chơi bóng như thể đây là trận chung kết. Ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ nhà đã đẩy nhịp độ trận đấu lên mức rất cao. Không có những pha chuyền ngang an toàn. Không có những khoảng thời gian thăm dò kéo dài. Mỹ lao lên tấn công mỗi khi có bóng và lập tức áp sát ngay khi để mất quyền kiểm soát.

Thứ bóng đá của tuyển Mỹ rất sôi động.
Thứ bóng đá của tuyển Mỹ rất sôi động.

Paraguay gần như không có thời gian để thở. Những đợt pressing của đội chủ nhà diễn ra liên tục. Hàng công trở thành tuyến phòng ngự đầu tiên. Tuyến giữa luôn sẵn sàng áp sát để đoạt lại bóng. Khi giành được quyền kiểm soát, các cầu thủ Mỹ lập tức hướng lên phía trước bằng những đường chuyền có độ sát thương cao.

Đó là kiểu bóng đá khiến người xem liên tục phải dõi theo từng tình huống. Ba bàn thắng trong hiệp một phản ánh đúng sự chênh lệch trên sân. Paraguay không chỉ thua về tỷ số mà còn bị cuốn vào tốc độ mà đối thủ tạo ra.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên ví tuyển Mỹ giống những chiếc xe trong loạt phim "Fast & Furious". So sánh này nghe có vẻ cường điệu, nhưng lại khá chính xác với những gì diễn ra trên sân. Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh.

Từ một pha cướp bóng ở giữa sân đến lúc bóng xuất hiện trước khung thành Paraguay chỉ mất vài giây. Những pha chuyển đổi trạng thái của Mỹ tạo cảm giác như một cơn lốc, liên tục cuốn hàng thủ đối phương vào thế chống đỡ.

Pulisic cho thấy đẳng cấp trong từng pha bóng.
Pulisic cho thấy đẳng cấp trong từng pha bóng.

Christian Pulisic là một trong những người tạo ra nhịp điệu đó. Dù chỉ chơi 45 phút, cựu sao Chelsea vẫn để lại dấu ấn đậm nét bằng khả năng điều phối lối chơi và tạo đột biến ở hai biên. Mỗi lần Pulisic có bóng, hàng thủ Paraguay đều phải lùi sâu để đề phòng những pha tăng tốc hoặc những đường chuyền mở ra cơ hội.

Tuy nhiên, điểm đáng sợ nhất của tuyển Mỹ lại nằm ở chỗ họ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào ngôi sao số một. Folarin Balogun tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là tương lai của hàng công đội tuyển. Tiền đạo vừa ghi 13 bàn cho Monaco mùa trước lập cú đúp, đồng thời liên tục khuấy đảo hàng thủ Paraguay bằng những pha di chuyển thông minh.

Quan trọng hơn, khi Pulisic rời sân, tuyển Mỹ vẫn giữ nguyên sức ép. Họ vẫn pressing quyết liệt. Họ vẫn phản công tốc độ. Họ vẫn tạo ra cơ hội. Đó là chi tiết cho thấy tập thể này đang trưởng thành.

Trong nhiều năm, người hâm mộ Mỹ luôn chờ đợi đội tuyển quốc gia sở hữu một bản sắc rõ ràng. Dưới thời Mauricio Pochettino, bản sắc ấy dần hình thành.

Đó là đội bóng chơi bóng bằng nguồn năng lượng gần như vô tận. Họ không ngại tấn công. Họ không ngại tranh chấp. Họ cũng không ngại đẩy trận đấu lên tốc độ cao nhất có thể.

Tuyển Mỹ có trận đấu giàu cảm xúc.
Tuyển Mỹ có trận đấu giàu cảm xúc.

Paraguay chỉ là đối thủ đầu tiên. Australia và Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ mang đến những thử thách khác biệt hơn. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Mỹ phấn khích không nằm ở ba điểm hay vị trí trên bảng xếp hạng. Điều khiến họ hào hứng là cách đội tuyển chiến thắng.

Mỹ không thắng bằng một khoảnh khắc xuất thần hay một sai lầm của đối thủ. Họ thắng bằng thứ bóng đá giàu cảm xúc, tốc độ và tính giải trí, điều không phải đội bóng nào tại World Cup cũng làm được.

Và nếu tiếp tục duy trì hình ảnh này, tuyển Mỹ sẽ không chỉ là đội chủ nhà của World Cup 2026. Họ có thể trở thành một trong những đội bóng đáng xem nhất giải đấu.

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Chủ đề World Cup 2026

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