Khu thương mại tự do phải có quy mô tối thiểu 1.000 ha

Theo Nghị định số 378/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị, khu thương mại tự do phải đáp ứng các tiêu chí về vị trí địa lý, quy mô, hiệu quả kinh tế - xã hội, hạ tầng, quản lý vận hành và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng - Ảnh minh họa

Về vị trí, khu thương mại tự do phải gắn liền hoặc kết nối giao thông trực tiếp với hệ thống cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế, trung tâm tài chính quốc tế, cửa khẩu quốc tế quan trọng hoặc hạ tầng logistics chiến lược khác. Đồng thời, khu vực này phải có khả năng kết nối vận tải đa phương thức bằng ít nhất 2 phương thức trong số đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không.

Quy mô khu thương mại tự do tối thiểu là 1.000 ha. Trường hợp được tổ chức thành các khu vực không liền kề, các khu vực phải bảo đảm khả năng kết nối hạ tầng, vận hành và quản lý thống nhất.

Bên cạnh đó, khu thương mại tự do phải bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả sử dụng đất; có tính bổ trợ, liên kết với các khu kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm logistics và khu chức năng hiện có. Khu vực này cũng phải có kết cấu hạ tầng và phương án tổ chức các khu chức năng phù hợp với định hướng phát triển.

Một yêu cầu đáng chú ý là khu thương mại tự do phải có phương án quản lý, vận hành khả thi, cơ chế phối hợp liên ngành, một cửa liên thông và hệ thống quản lý dựa trên dữ liệu số.

Về hạ tầng, khu thương mại tự do phải có hoặc có khả năng đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông đối ngoại, giao thông nội bộ và kết nối đa phương thức; cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải và nước thải; viễn thông, công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu hoặc hạ tầng số.

Ngoài ra, khu vực này phải được bố trí hệ thống kho bãi, cảng cạn và các công trình phục vụ xuất khẩu, nhập khẩu, trung chuyển hàng hóa; công trình phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn, an ninh và phục vụ kiểm tra, giám sát chuyên ngành.

Hạ tầng kỹ thuật được yêu cầu phân kỳ đầu tư phù hợp với tiến độ phát triển, bảo đảm khả năng kết nối với hệ thống hạ tầng khu vực và quốc gia. Chính phủ khuyến khích đầu tư hạ tầng xanh, thông minh, phát thải thấp; đồng thời yêu cầu hệ thống quản lý, giám sát, điều hành được thực hiện trên nền tảng số, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Theo quy định, khu thương mại tự do có thể được tổ chức thành một hoặc nhiều khu chức năng như: khu logistics tích hợp; khu công nghiệp; khu thương mại - dịch vụ; khu nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo; khu công nghệ số tập trung, trung tâm dữ liệu; khu phi thuế quan và các khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, việc thành lập khu thương mại tự do phải gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, an toàn tài chính, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu; đồng thời có giải pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, rửa tiền và tội phạm công nghệ cao, quản lý rủi ro và bảo vệ môi trường.

Về trình tự, UBND tỉnh, thành phố tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương thành lập khu thương mại tự do, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương thực hiện. Sau khi có chủ trương, địa phương lập đề án thành lập khu thương mại tự do.

Cơ quan quản lý nhà nước về khu thương mại tự do lấy ý kiến các Bộ: Tài chính, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan. Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề án, các Bộ, cơ quan gửi ý kiến tham gia. Sau đó, trong thời hạn 25 ngày, cơ quan quản lý có trách nhiệm giải trình, hoàn thiện Đề án và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố xem xét, quyết định thành lập.

Trường hợp khu vực dự kiến thành lập có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh thì phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Nghị định số 378/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.