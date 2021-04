Điều chỉnh mức hỗ trợ học nghề lên 1,5 triệu đồng, lao động Hà Tĩnh có thêm nhiều cơ hội

Mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động Hà Tĩnh cũng như trong cả nước tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ tăng từ 1 triệu đồng/tháng lên 1,5 triệu đồng/tháng kể từ 15/5/2021.

Giờ thực hành lớp học nghề hàn tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đặng Văn Dũng cho biết: “Ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg, quy định điều chỉnh mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 1 triệu đồng/tháng lên 1,5 triệu đồng/tháng, được áp dụng từ ngày 15/5/2021”.

Lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh

Theo đó, đối tượng áp dụng theo quy định tại Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg gồm: người lao động (NLĐ) được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm; cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng; doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề nghiệp cho NLĐ (cơ sở đào tạo nghề nghiệp).

Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg còn áp dụng cho các đối tượng khác như: Sở LĐ-TB&XH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan BHXH; trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý Nhà nước về việc làm thành lập và các cơ quan có liên quan đến việc hỗ trợ học nghề cho NLĐ tham gia BHTN.

Lớp học nghề kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi cho người dân xã Thạch Đài (Thạch Hà)

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng (quy định cũ tại Quyết định 77/2014/QĐ-TTg là tối đa 1 triệu đồng/người/tháng).

Trường hợp NLĐ tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: từ 14 ngày trở xuống tính là 1/2 tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng.

Lao động thất nghiệp tìm kiếm việc làm ở Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh

Hằng tháng, cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo quy định nêu trên.

Đối với người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa có quyết định hỗ trợ học nghề thì được áp dụng mức hỗ trợ học nghề theo các quy định tại quyết định này.

Ông Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thông tin: "Thực tế tỷ lệ NLĐ Hà Tĩnh được hỗ trợ học nghề so với số NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa cao do chi phí hỗ trợ học nghề 1 triệu đồng như trước đây thấp hơn nhiều so với mức học phí học nghề. Đặc biệt, với người thất nghiệp có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, muốn tham gia các khoá học nâng cao tay nghề thì mức hỗ trợ này là rất thấp. Vì vậy, sự thay đổi lần này sẽ tạo điều kiện để NLĐ thất nghiệp có thể đăng ký các khóa học nghề ngắn hạn, kể cả đối với những ngành, nghề có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, giúp NLĐ sớm trở lại thì trường lao động”.

Để NLĐ tiếp cận được với chính sách hỗ trợ này, trong thời gian Sở LĐ-TB&XH sẽ chỉ đạo các địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho NLĐ; tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho NLĐ. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, từ đầu năm 2021 đến hết tháng 3/2021, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 841 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ, đạt 53% kế hoạch. Trung tâm cũng đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 6.322 lượt lao động; có 40 lao động được tuyển dụng, đạt 64% kế hoạch; hỗ trợ học nghề cho 35 lao động, đạt 61% kế hoạch.

Nam Giang