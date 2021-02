Gom “tết” ngày cuối năm, người dân Hà Tĩnh mong chờ xuân mới thuận buồm xuôi gió

Ngày 30 tết, thời tiết thuận lợi, nhiều người lao động Hà Tĩnh đang tranh thủ gom góp thêm thu nhập không chỉ cho ngày tết đủ đầy mà còn cho những lo toan, chi tiêu khác cho gia đình.

Đêm giao thừa Xuân Tân Sửu đang đến gần, nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cơm cuối năm, nhưng vẫn còn những lao động đang miệt mài làm việc để kiếm thêm “vị” tết.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động kinh doanh, buôn bán của nhiều người dân gặp không ít khó khăn. Bà Nguyễn Thị Bích Nhân (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên), làm nghề may ở xã Cẩm Nhượng chia sẻ: "Dù lượng khách đến đặt may và sửa quần, áo không đông như năm ngoái, nhưng tôi gắng thêm một chút, có khách nào hay khách ấy".

Một tiểu thương “nhí” đang ngồi kiểm đếm lại số hàng giúp bố mẹ.

Những người phụ nữ vẫn kiên trì bên quầy hàng đủ món gia vị trong phiên chợ chiều 30 tết.

Chai nước mắm, mớ cá nhỏ cũng được bày bán chờ khánh phiên chợ cuối năm...

Với tiểu thương bán thịt, phải hết hàng thì mới nghĩ đến chuyện về nhà làm cơm tất niên

Những người lao động đang gom góp thêm chút thu nhập trong ngày cuối năm bộn bề....

Các “ông chủ” quất thì ngày 30 tết là cao điểm bán hàng...

Những người làm dịch vụ ăn theo chợ cây cảnh cũng đang cố gắng tranh thủ tối đa thời gian ngày 30 tết...

Với người làm dịch vụ rửa xe, 30 tết năm nay thời tiết thuận lợi, khách phải xếp hàng. Anh Nguyễn Văn Hà (thị trấn Cẩm Xuyên) đang nhanh tay để kịp rửa xe cho khách chia sẻ: “Khách còn có nhu cầu thì mình cũng không thể không phục vụ, mâm cúng tất niên, giao thừa giao cho vợ để tranh thủ kiếm thêm thu nhập lo nhiều việc khác".

Trên các con phố tại TP Hà Tĩnh, 30 tết, vẫn còn nhiều lao động nhẫn nại đợi khách để cho cái tết đầy đủ hơn.

Phiên chợ cá cuối năm ở Cảng cá cửa Sót (xã Thạch Kim, Lộc Hà) vẫn tấp nập. Chị Nguyễn Thị Thành (xã Thạch Kim) đang cố gắng gom ít hàng để chuẩn bị cho phiên chợ “lấy vía” đầu năm. Tết đã về, trong những vất vả, lo toan và cả những niềm hi vọng về một năm mới thuận buồm xuôi gió hơn với những người lao động Hà Tĩnh.

Văn Chung - Thúy Ngọc