Hơn 6.200 vị trí việc làm chờ đón người lao động Hà Tĩnh

Để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, đầu tháng 4 này, 52 doanh nghiệp ở Hà Tĩnh thông báo tuyển 6.201 lao động. Tuy nhiên, đến nay, công tác tuyển dụng đang gặp nhiều khó khăn do lượng lao động trên địa bàn không đáp ứng nhu cầu.

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech đang có nhu cầu tuyển dụng 1.000 lao động

Theo số liệu khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh trong tháng 4/2022, toàn tỉnh có 52 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 6.201 lao động. Trong đó, 12 doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực may mặc có nhu cầu tuyển dụng lớn với 5.688 lao động, còn lại là các doanh nghiệp tuyển dụng ở các lĩnh vực, ngành nghề như: dịch vụ thương mại, cơ khí, xây dựng…

Đầu tháng 4/2022, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech (Đức Thọ) thông báo tuyển 1.000 công nhân may, học may với mức từ 6 triệu đến 12 triệu đồng/tháng tùy vị trí làm việc, được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Thông báo tuyển dụng lao động của Công ty cổ phần May Five Star Hà Tĩnh, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech trên mạng xã hội.

Ngoài ra, công nhân được tuyển dụng vào làm việc của công ty được hưởng chế độ phúc lợi như: ăn trưa miễn phí; được hưởng 14 ngày nghỉ phép/năm; thưởng lương tháng 13, thưởng lễ/tết; thưởng chuyên cần 300 ngàn đồng/tháng; hỗ trợ xăng xe, đồng phục, xe đưa đón miễn phí...

Dù liên tục đăng thông tin tuyển dụng lớn lao động nhưng Công ty cổ phần May Five Star Hà Tĩnh chỉ tuyển dụng được số lượng lao động hạn chế.

Đi vào hoạt động từ tháng 12/2021, Công ty cổ phần May Five Star Hà Tĩnh ở Khu Công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) hiện có hơn 600 công nhân làm việc.

Để mở rộng sản xuất, công ty có nhu cầu tuyển dụng hơn 2.000 công nhân với nhiều chế độ phúc lợi dành cho người lao động như: tăng lương cơ bản từ 3,07 triệu đồng lên 3,5 triệu đồng, thưởng tuân thủ nội quy tăng từ 500 ngàn đồng lên 1 triệu đồng, lương tăng ca không giới hạn (ít nhất 500 ngàn đồng), tính lương theo sản phẩm, hỗ trợ suất ăn theo ca, hỗ trợ đồng phụ, xe đưa đón miễn phí.

Ngoài ra, công ty còn tuyển 22 nhân sự ở các vị trí quản đốc phân xưởng, tổ trưởng chuyền may, kỹ thuật chuyền, kỹ thuật trưởng, giám đốc sản xuất với mức lương từ 7 - 40 triệu đồng/tháng.

Lao động làm việc tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh được hưởng nhiều chế độ phúc lợi

Trong tháng 4/2022, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cũng đang tuyển gấp 1.000 công nhân may, không yêu cầu kinh nghiệm, trình độ học vấn, nếu chưa có tay nghề được đào tạo miễn phí.

Công nhân làm việc tại công ty được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Tờ rơi đăng thông tin tuyển dụng hơn 1.000 lao động của Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh

Nhu cầu tuyển dụng lớn là vậy nhưng nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp may mặc đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Để khắc phục tình trạng này, ngoài tham gia các sàn giao dịch việc làm, các doanh nghiệp liên tục đăng thông báo tuyển dụng qua cổng thông tin điện tử http://vieclamhatinh.vn/, các trang mạng xã hội (facebook, zalo)…

Ông Trần Đức Lịch - Giám đốc Công ty cổ phần May Five Star Hà Tĩnh cho rằng: “Do lao động ở các địa phương khu vực gần trụ sở công ty không nhiều, một số đã tuyển vào, còn phần lớn lao động hồi hương từ các tỉnh thành phía Nam lại lựa chọn phương án Nam tiến trở lại nên việc tuyển lao động của công ty hiện đang gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng, thời gian tới, công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, hội đoàn thể mở rộng địa bàn tuyển dụng, tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi, chế độ phúc lợi của công ty đối với người lao động để thu hút người vào làm việc”.

Dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần May Five Star Hà Tĩnh đang chờ lao động vào làm việc.

Được biết, việc lao động lại được đào tạo nghề không phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp cũng đang là nguyên nhân khiến doanh nghiệp không tuyển dụng được còn người lao động lại không có việc làm.

Anh Nguyễn Tiến Tuấn (SN 2000), xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh chia sẻ: “Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành điện công nghiệp và dân dụng, tôi đã đăng ký tìm kiếm cơ hội việc làm qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, song, các doanh nghiệp phần lớn tuyển dụng lao động phổ thông hoặc những ngành nghề không phù hợp với chuyên môn đã học. Vì thế, đến nay, tôi vẫn chưa có việc làm. Trước mắt, tôi sẽ tìm tạm công việc gì đó, chờ cơ hội khác”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho hay, trước nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, đơn vị đã xây dựng các phương án kết nối việc làm giữa người lao động và doanh nghiệp thông qua việc tổ chức sàn giao dịch việc làm cố định, online, lưu động...; tăng tần suất, đa dạng hóa hình thức tổ chức các phiên giao dịch việc làm, các hội nghị định hướng việc làm, tư vấn trực tiếp. Trung tâm cũng sẽ phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề, các trường dạy nghề chủ động nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động để tạo nguồn “cung” đáp ứng “cầu” lao động.

Nam Giang