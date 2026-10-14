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Đời sống

Mắt sẽ ra sao nếu thiếu nước?

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Thiếu nước có thể khiến mắt khô, cộm, nóng rát hoặc nhìn mờ thoáng qua, nhất là khi dùng màn hình lâu.

Mắt cần nước để duy trì lớp nước mắt bao phủ bề mặt nhãn cầu, giúp bôi trơn, bảo vệ giác mạc và hỗ trợ nhìn rõ. Cơ thể mất nước có thể ảnh hưởng đến mắt theo nhiều cách.

Giảm độ ổn định của màng phim nước mắt

Nước mắt gồm ba lớp: lớp dầu hạn chế bay hơi, lớp nước giữ ẩm và nuôi dưỡng bề mặt mắt, lớp nhầy giúp nước mắt phân bố đều trên giác mạc.

Theo Viện Mắt Quốc gia Mỹ (NEI), mỗi lần chớp mắt, màng phim nước mắt phủ đều giác mạc, tạo bề mặt trơn nhẵn để ánh sáng đi qua, giúp nhìn rõ. Khi lượng nước mắt không đủ hoặc thành phần bất thường, mắt có thể bị khô.

Mất nước có thể ảnh hưởng đến lượng nước mắt và làm triệu chứng khô mắt rõ hơn. Theo Verywell Health, tình trạng này có liên quan đến sự thay đổi màng phim nước mắt, đặc biệt là lớp nước ở giữa, khiến mắt khô, kích ứng hoặc nhìn mờ.

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Uống đủ nước mỗi ngày có thể giảm khô mắt do mất nước. Ảnh: Anh Ngọc

Mắt khô, cộm hoặc nhìn mờ

Khi bề mặt mắt không được giữ ẩm đầy đủ, bạn có thể cảm thấy cộm như có bụi trong mắt, nóng rát, châm chích, đỏ mắt hoặc nhạy cảm với ánh sáng. Một số trường hợp nhìn mờ thoáng qua, nhất là khi đọc sách hoặc làm việc với máy tính trong thời gian dài.

Theo Viện Mắt Quốc gia Mỹ, khô mắt xảy ra khi mắt không sản xuất đủ nước mắt hoặc nước mắt không hoạt động đúng cách. Lớp nước mắt không ổn định khiến bề mặt nhãn cầu khó duy trì độ ẩm cần thiết, gây khó chịu và đôi khi ảnh hưởng đến thị lực.

Tuy nhiên, các biểu hiện này không đặc hiệu cho tình trạng mất nước. Người lớn tuổi, người đeo kính áp tròng, người sử dụng màn hình lâu hoặc dùng một số thuốc như thuốc dị ứng, thuốc chống trầm cảm cũng có thể bị khô mắt. Một số bệnh lý như đái tháo đường, rối loạn tuyến giáp và bệnh tự miễn cũng làm tăng nguy cơ.

Nếu mắt khô kéo dài, tái diễn thường xuyên hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, người bệnh nên khám nhãn khoa để xác định nguyên nhân thay vì chỉ tăng lượng nước uống.

Uống đủ nước và giảm các yếu tố gây khô mắt

Uống đủ nước mỗi ngày có thể hạn chế khô mắt liên quan đến mất nước. Người trưởng thành nên uống nước đều đặn, điều chỉnh lượng uống theo mức vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe, không đợi khát mới uống.

Nên cho mắt nghỉ khi dùng máy tính, điện thoại lâu, chớp mắt thường xuyên và tránh để quạt, điều hòa thổi trực tiếp vào mặt. Máy tạo ẩm có thể giúp giảm khó chịu khi không khí quá khô.

vnexpress.net
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