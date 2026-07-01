Mbappe đuổi kịp Messi trong ngày Pháp vào vòng 16 đội

Sáng 1/7, Mbappe lập cú đúp, giúp Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0, qua đó cân bằng thành tích ghi bàn tại World Cup 2026 của Lionel Messi với cùng 6 bàn.
Trận đấu khởi đầu không thực sự hấp dẫn khi cả hai đội nhập cuộc thận trọng và liên tục bị gián đoạn bởi những pha phạm lỗi. Thụy Điển là đội tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên với cú sút trúng đích của Alexander Isak, trong khi Pháp gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.
Tuy nhiên, đẳng cấp của những ngôi sao hàng đầu đã giúp "Les Bleus" tạo ra khác biệt. Mbappe nhiều lần khiến hàng thủ Thụy Điển chao đảo bằng tốc độ và khả năng bứt phá. Dù từng bị từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị, tiền đạo của Real Madrid vẫn không phải chờ đợi quá lâu. Ngay trước khi hiệp một khép lại, từ một tình huống phối hợp đá phạt góc đầy tinh tế, Mbappe xuất hiện đúng lúc và tung cú dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số.
Bước sang hiệp hai, Pháp hoàn toàn kiểm soát thế trận. Michael Olise tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng khi tạo ra những đường chuyền sắc bén, trong đó có pha kiến tạo giúp Bradley Barcola nhân đôi cách biệt. Thụy Điển gần như không còn khả năng chống đỡ trước sức ép liên tục của nhà đương kim á quân thế giới.
Phút 74, Mbappe hoàn tất cú đúp bằng một pha cứa lòng đẳng cấp sau đường chuyền của Olise. Bàn thắng này đưa Mbappe vượt qua Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai lịch sử World Cup với 18 pha lập công, chỉ kém 1 bàn so với kỷ lục của Messi.
Ngoài ra, chiến thắng này đưa Pháp trở thành đội đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất ba bàn ở 5 trận World Cup liên tiếp, đồng thời khẳng định họ đang là một trong những ứng viên đáng sợ nhất của giải đấu. Trong khi đó, Thụy Điển phải nói lời chia tay đầy tiếc nuối sau một hành trình nhiều nỗ lực.
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