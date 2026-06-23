Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Bóng đá

Mbappe lập cú đúp, Pháp thắng đậm trong trận đấu kéo dài với Iraq

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Mbappe lập cú đúp và một bàn của Dembele đã giúp Pháp đánh bại Iraq 3-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026. Đáng chú ý, trận đấu kéo dài gần 4 giờ từ lúc khởi tranh đến khi kết thúc.

Sáng ngày 23/6, tuyển Pháp đã dễ dàng ghi tên mình vào vòng 1/16 World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Iraq tại bảng I, bất chấp trận đấu bị gián đoạn do thời tiết xấu. Điểm nhấn lớn nhất thuộc về Kylian Mbappe khi tiền đạo này tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng bằng một cú đúp. Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp tại giải đấu năm nay siêu sao người Pháp lập được cú đúp.

2026-06-23t001907z-1609083111-up1em6n00ki7h-rtrmadp-3-soccer-worldcup-fra-irq.jpg
Mbappe có 4 bàn thắng sau hai trận tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là điều không thể phủ nhận. Dù Pháp thi đấu đầy tự tin dưới cơn mưa nặng hạt trong hiệp một tại sân Lincoln Financial Field (Philadelphia, Mỹ), đại diện châu Á vẫn tổ chức phòng ngự khá tốt, chỉ để thủng lưới một bàn trước giờ nghỉ.

Trong ngày Lionel Messi phá kỷ lục ghi bàn tại các vòng chung kết World Cup, Mbappe dường như không muốn nhường lại ánh hào quang. Chỉ chưa đầy 15 phút sau tiếng còi khai cuộc, tiền đạo của Real Madrid đã để lại dấu ấn. Nhận bóng từ Michael Olise ở rìa vòng cấm, Mbappe tung cú sút như búa bổ, đưa bóng vượt qua thủ môn Ahmed Basil của Iraq và găm thẳng vào góc cao khung thành.

Sau bàn mở tỷ số, cơn mưa bàn thắng mà người hâm mộ chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Dẫu vậy, Mbappe vẫn biết cách gây chú ý bằng sự tự tin định hình thương hiệu, điển hình là pha dứt điểm táo bạo từ khoảng cách gần 45 mét đưa bóng đi vọt xà. Thế nhưng, biến động thực sự của trận đấu lại không đến từ sân cỏ mà từ bầu trời. Một cơn giông lớn bất ngờ ập xuống ở những phút cuối hiệp một, khiến ban tổ chức phải hoãn giờ bắt đầu hiệp hai lại gần hai tiếng đồng hồ.

Khi trận đấu được tiếp tục, Iraq nhanh chóng tự đẩy mình vào thế khó bằng một sai lầm khó tin. Phút 54, từ tình huống phát bóng lên, đường chuyền ngang đơn giản của Ahmed Qasem cho thủ môn lại đi chệch hướng hoàn toàn, tạo điều kiện để Ousmane Dembélé kiến tạo cho Mbappe dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn thắng thứ 16 tại World Cup chỉ sau 16 lần ra sân.

Đoàn quân của Didier Deschamps hoàn toàn làm chủ thế trận trong phần còn lại của trận đấu. Michael Olise từng đưa bóng dội xà ngang bằng một cú lốp bóng tinh tế trước khi Dembele ghi tên mình lên bảng tỷ số ở phút 66. Trong lần ra sân thứ 19, đương kim Quả bóng Vàng cuối cùng cũng có bàn thắng đầu tiên tại một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia khi dứt điểm chìm hiểm hóc từ góc hẹp sau pha kiến tạo ấn tượng của Olise.

Với chiến thắng này, Pháp thẳng tiến vào vòng knock-out, trong khi Iraq buộc phải đánh bại Senegal ở lượt trận cuối nếu muốn nuôi hy vọng kéo dài hành trình ở kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử quốc gia.

dantri.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://dantri.com.vn/the-thao/mbappe-lap-cu-dup-phap-thang-dam-trong-tran-dau-keo-dai-voi-iraq-20260623071836493.htm

Tin liên quan

Tags:

#Mbappe #Pháp #World Cup #Iraq #bóng đá quốc tế #Kylian Mbappe #Mbappe lập cú đúp #World Cup 2026

Chủ đề World Cup 2026

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Dễ dàng đánh bại Australia, Mỹ giành vé vào vòng 1/16

Dễ dàng đánh bại Australia, Mỹ giành vé vào vòng 1/16

Đánh bại Australia 2-0 bằng lối chơi áp đảo, đội tuyển Mỹ trở thành cái tên thứ hai giành quyền vào vòng 1/16 sau Mexico. Đội chủ nhà tiếp tục thể hiện sức mạnh và khẳng định tham vọng tiến sâu tại giải đấu trên sân nhà.
Kane lập cú đúp, tuyển Anh chiến thắng Croatia ngày ra quân

Kane lập cú đúp, tuyển Anh chiến thắng Croatia ngày ra quân

Đội tuyển Anh có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Croatia 4-2 ở lượt trận mở màn bảng L trên sân Dallas. Harry Kane tỏa sáng với một cú đúp, trong khi Jude Bellingham và Marcus Rashford cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp "Tam sư" giành trọn 3 điểm trong trận cầu giàu cảm xúc.
Kết quả Áo - Jordan: Không có bất ngờ

Kết quả Áo - Jordan: Không có bất ngờ

Trận đấu giữa Áo vs Jordan đã kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho đại diện châu Âu. Mặc dù được đánh giá cao hơn khá nhiều, nhưng Áo đã có 3 điểm tương đối chật vật nhờ pha đá phản lưới nhà của đối thủ cũng như bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ 11.
Những bí mật phía sau hiện tượng Curacao

Những bí mật phía sau hiện tượng Curacao

Khi những đội tuyển lớn đến World Cup bằng chuyên cơ riêng, khách sạn sang trọng và đoàn hậu cần hùng hậu, Curacao, đội tuyển nhỏ nhất lịch sử góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, lại chọn một cách xuất hiện hoàn toàn khác: một chiếc xe buýt trường học.
Brazil hòa Morocco ở trận ra quân World Cup

Brazil hòa Morocco ở trận ra quân World Cup

Trận đấu giữa Brazil vs Morocco tại vòng bảng World Cup đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1, trong ngày mà những vũ công Samba đã không thể tạo ra được thế trận lấn lướt như kỳ vọng trước đại diện châu Phi.
Qatar lần đầu có điểm tại World Cup

Qatar lần đầu có điểm tại World Cup

Đội tuyển Qatar đã tạo nên một trong những bất ngờ đầu tiên của World Cup 2026, khi ghi bàn ở những phút cuối để cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 trong trận ra quân bảng B trên sân Levi's.
Hôm nay khai mạc World Cup 2026

Hôm nay khai mạc World Cup 2026

Hôm nay 11/6, lễ khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mexico City. Ngay sau khai mạc là trận mở màn giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi trong khuôn khổ bảng A.
Tottenham thông báo chia tay 11 cầu thủ

Tottenham thông báo chia tay 11 cầu thủ

Tottenham đã chính thức công bố danh sách thanh lý lực lượng sau mùa giải 2025/26, với tổng cộng 11 cầu thủ sẽ rời đội bóng khi hợp đồng hết hạn. Đáng chú ý nhất trong số này là tiền vệ Yves Bissouma, người từng góp công giúp Spurs giành chức vô địch Europa League lịch sử nhưng sau đó đánh mất vị trí vì những vấn đề kỷ luật.
Eriksen lại gục ngã trên sân khiến cả Đan Mạch sốc

Eriksen lại gục ngã trên sân khiến cả Đan Mạch sốc

Bóng đá thế giới một lần nữa nín thở vì Christian Eriksen. Tiền vệ kỳ cựu người Đan Mạch bất ngờ đổ gục xuống sân trong trận giao hữu với Ukraine, gợi lại ký ức kinh hoàng tại EURO 2020 và khiến trận đấu phải hủy bỏ trước khi kết thúc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!