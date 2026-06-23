Mbappe lập cú đúp, Pháp thắng đậm trong trận đấu kéo dài với Iraq

Sáng ngày 23/6, tuyển Pháp đã dễ dàng ghi tên mình vào vòng 1/16 World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Iraq tại bảng I, bất chấp trận đấu bị gián đoạn do thời tiết xấu. Điểm nhấn lớn nhất thuộc về Kylian Mbappe khi tiền đạo này tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng bằng một cú đúp. Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp tại giải đấu năm nay siêu sao người Pháp lập được cú đúp.

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Mbappe có 4 bàn thắng sau hai trận tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là điều không thể phủ nhận. Dù Pháp thi đấu đầy tự tin dưới cơn mưa nặng hạt trong hiệp một tại sân Lincoln Financial Field (Philadelphia, Mỹ), đại diện châu Á vẫn tổ chức phòng ngự khá tốt, chỉ để thủng lưới một bàn trước giờ nghỉ.

Trong ngày Lionel Messi phá kỷ lục ghi bàn tại các vòng chung kết World Cup, Mbappe dường như không muốn nhường lại ánh hào quang. Chỉ chưa đầy 15 phút sau tiếng còi khai cuộc, tiền đạo của Real Madrid đã để lại dấu ấn. Nhận bóng từ Michael Olise ở rìa vòng cấm, Mbappe tung cú sút như búa bổ, đưa bóng vượt qua thủ môn Ahmed Basil của Iraq và găm thẳng vào góc cao khung thành.

Sau bàn mở tỷ số, cơn mưa bàn thắng mà người hâm mộ chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Dẫu vậy, Mbappe vẫn biết cách gây chú ý bằng sự tự tin định hình thương hiệu, điển hình là pha dứt điểm táo bạo từ khoảng cách gần 45 mét đưa bóng đi vọt xà. Thế nhưng, biến động thực sự của trận đấu lại không đến từ sân cỏ mà từ bầu trời. Một cơn giông lớn bất ngờ ập xuống ở những phút cuối hiệp một, khiến ban tổ chức phải hoãn giờ bắt đầu hiệp hai lại gần hai tiếng đồng hồ.

Khi trận đấu được tiếp tục, Iraq nhanh chóng tự đẩy mình vào thế khó bằng một sai lầm khó tin. Phút 54, từ tình huống phát bóng lên, đường chuyền ngang đơn giản của Ahmed Qasem cho thủ môn lại đi chệch hướng hoàn toàn, tạo điều kiện để Ousmane Dembélé kiến tạo cho Mbappe dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn thắng thứ 16 tại World Cup chỉ sau 16 lần ra sân.

Đoàn quân của Didier Deschamps hoàn toàn làm chủ thế trận trong phần còn lại của trận đấu. Michael Olise từng đưa bóng dội xà ngang bằng một cú lốp bóng tinh tế trước khi Dembele ghi tên mình lên bảng tỷ số ở phút 66. Trong lần ra sân thứ 19, đương kim Quả bóng Vàng cuối cùng cũng có bàn thắng đầu tiên tại một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia khi dứt điểm chìm hiểm hóc từ góc hẹp sau pha kiến tạo ấn tượng của Olise.

Với chiến thắng này, Pháp thẳng tiến vào vòng knock-out, trong khi Iraq buộc phải đánh bại Senegal ở lượt trận cuối nếu muốn nuôi hy vọng kéo dài hành trình ở kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử quốc gia.