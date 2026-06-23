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Trận Pháp gặp Iraq bất ngờ bị hoãn vì thời tiết

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Trận đấu giữa Pháp và Iraq vào rạng sáng 23/6 đã bị gián đoạn bởi mưa lớn kèm sấm sét, đánh dấu lần đầu tiên một trận đấu tại World Cup 2026 bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt.

Trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 giữa Pháp và Iraq đã bị tạm hoãn tại sân Lincoln Financial Field (Mỹ) do điều kiện thời tiết bất lợi. Pháp đang dẫn trước Iraq 1-0 nhờ bàn thắng của Kylian Mbappe ở phút 14 trước khi trận đấu phải dừng lại để bắt đầu hiệp hai (khoảng 5h ngày 23/6, giờ Việt Nam).

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Pháp và Iraq đã phải thi đấu dưới mưa (Ảnh: Getty).

Một quan chức FIFA xác nhận trận đấu sẽ bị hoãn ít nhất 30 phút và chỉ tiếp tục khi điều kiện thi đấu an toàn. Cảnh báo lũ lụt đã được ban hành cho khu vực Philadelphia vào lúc 14h (giờ địa phương), dự báo mưa lớn và bão dữ dội.

Ban đầu, sân vận động phải hoãn mở cửa do mưa nhỏ, nhưng sau đó trời tạnh và trận đấu bắt đầu đúng giờ vào lúc 17h (4h giờ Việt Nam). Tuy nhiên, mưa lớn đã quay trở lại vào khoảng 17h30, và những cơn giông sắp ập đến vào giờ nghỉ giữa hiệp đã buộc các màn hình trên sân vận động phải đưa ra hướng dẫn cho người hâm mộ tìm nơi trú ẩn.

Quy trình ứng phó giông bão của Mỹ, dựa trên khuyến nghị của Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia (NOAA), quy định rằng các trận đấu phải bị tạm dừng nếu phát hiện sét hoặc phóng điện trong bán kính 8 dặm (gần 10km) quanh sân vận động. Người hâm mộ sẽ được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn bên trong sân vận động, trong khi các cầu thủ và nhân viên sẽ rời sân và đến phòng thay đồ. Trận đấu chỉ được phép tiếp tục sau 30 phút không có sét. Nếu có tia sét khác, đồng hồ sẽ đặt lại về 30 phút. Nếu có bão xảy ra trong phạm vi bán kính chưa đầy 30 phút trước khi trận đấu dự kiến bắt đầu, thời gian bắt đầu trận đấu cũng sẽ bị hoãn lại.

Màn hình trên sân Lincoln Financial Field thông báo hoãn trận đấu vì lý do thời tiết (Ảnh: Getty).

FIFA không chịu trách nhiệm về quy trình xử lý giông bão và không thể bác bỏ quy trình đó. Hiện tại, không có thời hạn cụ thể nào cho việc tạm dừng trận đấu, có nghĩa là các trận đấu có thể bị tạm dừng hoặc thời gian bắt đầu có thể bị trì hoãn hàng giờ trước khi được coi là an toàn để các cầu thủ ra sân. Điều này cũng có nghĩa là chưa có quy định nào về thời gian tối đa một trận đấu có thể bị trì hoãn hoặc tạm dừng trước khi bị hoãn hẳn, mặc dù FIFA sẽ đánh giá tình hình dựa trên từng trường hợp cụ thể.

Trong một giải đấu 48 đội, việc hoãn một trận đấu có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về lịch trình, đặc biệt nếu các trận đấu cuối cùng của vòng bảng bị ảnh hưởng. Vòng đấu cuối cùng của mỗi bảng đều bắt đầu cùng một lúc để đảm bảo tính công bằng, nhưng điều này sẽ bị gián đoạn nếu thời gian bắt đầu bị trì hoãn.

Tháng trước, FIFA đã đưa ra một tuyên bố cho biết: “Nhóm chuẩn bị ứng phó khẩn cấp của FIFA thường xuyên gặp gỡ các cơ quan khí tượng và quản lý khẩn cấp quốc gia tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico, cũng như với các đối tác trên khắp 16 thành phố đăng cai. Một cuộc diễn tập chuẩn bị toàn diện trên phạm vi giải đấu, tập trung vào các kịch bản thời tiết khắc nghiệt, đã tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan và khả năng sẵn sàng hoạt động. Các sân vận động phải duy trì các quy trình quản lý rủi ro và sơ tán hiệu quả, bao gồm cả các quy định về sét đánh và thời tiết khắc nghiệt, phù hợp với luật pháp địa phương và các tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất”.

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Chủ đề World Cup 2026

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