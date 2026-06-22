Salah rực sáng mang về chiến thắng lịch sử cho Ai Cập

Salah giúp Ai Cập ngược dòng hạ New Zealand.

Dù chỉ là hai đội tuyển nhỏ và không nhiều sức hút, nhưng New Zealand cùng Ai Cập đã mang đến cho người hâm mộ một trận đấu đầy tốc độ và hấp dẫn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã không ngần ngại chơi đôi công và phút 15, New Zealand bất ngờ vượt lên với pha bật cao đánh đầu dũng mãnh của Surman.

Nhận bàn thua, Ai Cập cố gắng vùng lên nhưng New Zealand chơi đầy kỷ luật để hóa giải các đợt tấn công từ đại diện châu Phi. Thậm chí, New Zealand còn tỏ ra sắc bén ở mỗi đợt phản công nhanh khiến hàng thủ đối phương phải vất vả chống đỡ.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của New Zealand hóa ra chỉ gói gọn trong 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, gió hoàn toàn đảo chiều khi Ai Cập trình diễn bộ mặt khác hẳn, còn bản thân New Zealand cũng không còn duy trì được sự tập trung.

Bàn thắng của Salah vào lưới New Zealand.

Phút 58, từ quả tạt vào bên cánh phải, Zico trong tư thế không bị ai kèm đánh đầu uy lực tung lưới New Zealand gỡ hòa 1-1 cho Ai Cập. Chưa đầy 10 phút sau, đại diện châu Phi đã lội ngược dòng và người tỏa sáng không ai khác ngoài đội trưởng Salah với cú ra chân sở trường trong vòng 16m50.

Đến phút 82, Salah khép lại ngày thi đấu chói sáng của mình bằng đường kiến tạo để Trezeguet lập công ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Ai Cập. Thắng lợi cực kỳ quan trọng này không chỉ giúp Ai Cập vươn lên dẫn đầu bảng G với 4 điểm, mà còn giúp họ có được chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự các VCK World Cup.

Ở lượt trận cuối của World Cup 2026, Ai Cập sẽ gặp Iran, còn New Zealand chạm trán Bỉ.