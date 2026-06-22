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Iran làm nên lịch sử tại World Cup

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Rạng sáng 22/6, Iran cầm hòa Bỉ 0-0 ở lượt thứ 2, bảng G, World Cup 2026.

Kết quả này giúp đại diện châu Á có lần đầu tiên trong lịch sử bất bại ở hai trận mở màn sau 7 lần dự World Cup, trong khi Bỉ tiếp tục trải qua chuỗi trận đáng quên tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Trận đấu tại Los Angeles thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều đặt niềm tin vào những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Romelu Lukaku, ở tuổi 33, có lần đầu tiên đá chính cho CLB hoặc đội tuyển kể từ tháng 6/2025. Bên phía Iran, HLV Amir Ghalenoei thậm chí tạo nên dấu mốc đặc biệt khi tung ra đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình cao nhất tại World Cup kể từ năm 1966, lên tới 32 tuổi và 181 ngày.

Các cựu binh như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku không đủ để giúp Bỉ tạo khác biệt.
Các cựu binh như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku không đủ để giúp Bỉ tạo khác biệt.

Dù nhập cuộc với nhiều cầu thủ lớn tuổi, Iran không hề tỏ ra lép vế về tinh thần. Bỉ là đội kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian đầu trận, nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về Iran. Phút 14, Hossein Kanani tung cú sút uy lực khiến Thibaut Courtois phải bay người cứu thua.

Bỉ sau đó liên tục gây sức ép với những pha dứt điểm của Youri Tielemans và Maxim De Cuyper, nhưng thủ môn Alireza Beiranvand đã có ngày thi đấu xuất sắc. Iran thậm chí suýt tạo nên bất ngờ khi Mehdi Taremi đưa bóng vào lưới sau tình huống đá phạt thông minh, nhưng VAR xác định tiền đạo này đã việt vị.

Bước sang hiệp hai, thế trận không thay đổi nhiều. Bỉ cầm bóng nhiều hơn nhưng Iran mới là đội tạo ra những tình huống nguy hiểm. Courtois phải trổ tài để ngăn chặn pha xử lý kỹ thuật của Taremi, trong khi Beiranvand tiếp tục khiến hàng công Bỉ nản lòng với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút giữa hiệp hai khi Nathan Ngoy mắc sai lầm nghiêm trọng. Pha chuyền về thiếu lực của hậu vệ Bỉ tạo điều kiện để Taremi băng xuống và buộc anh phải phạm lỗi. Trọng tài Darío Herrera không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến Bỉ phải chơi thiếu người.

Tuy nhiên, Iran không thể tận dụng lợi thế để tìm kiếm bàn thắng quyết định. Beiranvand tiếp tục có thêm những pha cứu thua quan trọng, đặc biệt trước cú sút của De Cuyper trong những phút cuối.

Trận hòa giúp Iran tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đi tiếp trong bảng đấu khó khăn, còn Bỉ một lần nữa gây thất vọng khi chưa thể tìm lại hình ảnh của một thế lực hàng đầu thế giới.

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