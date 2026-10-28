Mở rộng không gian lớp học, kết nối giá trị truyền thống

(Baohatinh.vn) - Giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh đang được nhiều trường học ở Hà Tĩnh triển khai bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp.
Phần thi “Đại sứ lịch sử” diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo học sinh theo dõi. Qua việc hóa thân vào các nhân vật lịch sử, các em hiểu sâu hơn và ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên, sinh động.
Ở cấp tiểu học, hoạt động trải nghiệm được tổ chức gần gũi, trực quan, phù hợp với lứa tuổi. Qua việc quan sát, tìm hiểu quy trình làm nghề và trực tiếp thực hành, các em có cơ hội khám phá, cảm nhận những giá trị văn hóa truyền thống từ chính những điều quen thuộc trong đời sống.
Hành vi nam sinh tấn công cô giáo chủ nhiệm ngay trong lớp học tại Hà Nội không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn vượt qua ranh giới đạo lý. Đó là bài học đắt giá mà gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng nhìn nhận lại, để bục giảng mãi vững vàng sự tôn nghiêm.
Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Hà Tĩnh đã bố trí 615 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy. Trên cương vị mới, các thầy cô đã phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học tại các nhà trường.
Là đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International (MHFA) tại Việt Nam, Vinschool bắt đầu triển khai chương trình “Youth Mental Health First Aid” (Youth MHFA) theo lộ trình, giúp giáo viên và nhân viên biết cách nhận diện các dấu hiệu sức khỏe tinh thần cần được quan tâm, hỗ trợ ban đầu và kết nối học sinh với các nguồn trợ giúp phù hợp.
Sau sắp xếp mạng lưới giáo dục, Hà Tĩnh đang tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định, lấy nhu cầu thực tế của học sinh và sự tự nguyện làm căn cứ, quyết tâm ngăn ngừa lạm thu, tạo đồng thuận trong Nhân dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, cam kết rõ tiến độ thực hiện, bảo đảm các công trình trường nội trú liên cấp được xây dựng đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.
Không còn bó hẹp trong những giờ học cô nói, trẻ nghe, thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN) thí điểm, các lớp mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đang mở ra không gian để trẻ tự mình trải nghiệm, thỏa sức khám phá và chủ động tìm lời giải cho những điều mới mẻ.
Theo quy định mới, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn trực tiếp thu, quản lý quỹ chung. Tại các trường ở Hà Tĩnh, cách làm đang được điều chỉnh theo hướng xác định rõ nhu cầu, công khai từng hoạt động.
Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh mới, trong đó Điều 10 quy định rõ 9 nhóm hành vi mà ban đại diện cha mẹ học sinh và từng thành viên của ban không được thực hiện.