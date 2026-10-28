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Mở rộng không gian lớp học, kết nối giá trị truyền thống

Thanh Huyền
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(Baohatinh.vn) - Giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh đang được nhiều trường học ở Hà Tĩnh triển khai bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp.

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Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày gắn với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng không gian học tập, đưa học sinh đến gần hơn với những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Trong ảnh: Trường THCS Nguyễn Xí (xã Cổ Đạm) tổ chức dạy học trải nghiệm gắn với di sản tại đền thờ Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí - Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia.
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Học sinh Trường THCS Nguyễn Xí (xã Cổ Đạm) tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí - một vị tướng, nhà chính trị, công thần khai quốc thời Hậu Lê qua trò chơi mô phỏng chương trình “Ai là triệu phú”.
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Phần thi “Đại sứ lịch sử” diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo học sinh theo dõi. Qua việc hóa thân vào các nhân vật lịch sử, các em hiểu sâu hơn và ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên, sinh động.
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Gắn với các môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, giáo dục địa phương,… không gian học tập ngày càng được các nhà trường mở rộng. Các hoạt động tham quan, tìm hiểu di tích, các nhân vật lịch sử, văn hóa dân gian được các nhà trường triển khai linh hoạt, phù hợp với từng nội dung giáo dục.
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Tiết học trải nghiệm môn Ngữ văn của học sinh lớp 9A2, Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài với hoạt động thuyết trình về những chiến công của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, ý thức trân trọng hòa bình và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
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Các hoạt động trải nghiệm giáo dục truyền thống được nhiều trường tổ chức linh hoạt, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Trong ảnh: Cô và trò Trường Tiểu học Hoa Sen – Phân hiệu 2 – Thạch Hưng (phường Thành Sen) tìm hiểu về làng nghề bánh đa nem trên địa bàn.
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Ở cấp tiểu học, hoạt động trải nghiệm được tổ chức gần gũi, trực quan, phù hợp với lứa tuổi. Qua việc quan sát, tìm hiểu quy trình làm nghề và trực tiếp thực hành, các em có cơ hội khám phá, cảm nhận những giá trị văn hóa truyền thống từ chính những điều quen thuộc trong đời sống.
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Niềm vui và sự hào hứng của học sinh khi được tự tay đóng gói sản phẩm của làng nghề bánh đa nem.
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Không chỉ làm phong phú giờ học, các hoạt động trải nghiệm còn giúp học sinh hiểu sâu hơn về quê hương, trân trọng những giá trị văn hóa được trao truyền qua các thế hệ.
Clip: Học sinh Trường Tiểu học Hoa Sen – Phân hiệu 2 – Thạch Hưng trải nghiệm tại làng nghề bánh đa nem ở phường Thành Sen.

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#Học sinh #trải nghiệm

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