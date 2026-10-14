Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm

(Baohatinh.vn) - Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các trường học ở Hà Tĩnh đang đa dạng hóa hoạt động trên sân trường, mở rộng không gian học tập, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng.
Việc đưa các trò chơi dân gian vào sân trường trong giờ ra chơi là hoạt động thiết thực, giúp học sinh tăng cường vận động, giải tỏa căng thẳng sau giờ học, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống. Trong ảnh: Trò chơi chuyền mang đến giờ ra chơi vui vẻ, giúp học sinh rèn luyện sự khéo léo, tính kiên trì và có thêm cơ hội giao lưu với bạn bè.
Không chỉ giúp thư giãn sau những giờ học căng thẳng, các trò chơi dân gian còn rèn luyện cho học sinh tính kiên trì, sự khéo léo, khả năng phối hợp và tinh thần tập thể. Qua đó, các em được phát triển thể chất, nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, đồng thời hình thành những kỹ năng cần thiết trong học tập và cuộc sống.
Sân trường mang đến niềm vui và những bài học bổ ích về tình bạn, kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết qua các hoạt động trải nghiệm.
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