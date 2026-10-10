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Mưa lớn ở Hà Tĩnh: 34 xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng mưa lớn, 34 xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất trong 6 giờ tới.

34 xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá

Trong 6h qua (từ 23h ngày 9/10 đến 5h ngày 10/10), địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn dao động từ 65mm – 100m, có nơi trên 129mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy các xã nêu trên đã gần bão hòa (trên 95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

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Đoạn Km434+550-Km434+670 QL.15 (xã Phúc Trạch) ngập sâu 60cm. Lực lượng chức năng đã lập chốt, cắm biển báo cấm người và phương tiện qua lại.

Dự báo trong 3 - 6h tới tới khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tích lũy 30 - 50mm, có nơi trên 70mm. Trong 6h tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các 34 xã, phường.

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Danh sách 34 xã, phường tại Hà Tĩnh có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

6 hồ chứa và Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả tràn

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh, hiện nay, 6 hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã được vận hành điều tiết nước qua tràn với lưu lượng xả từ 3 m3/giây tới 38,13 m3/giây.

Cụ thể, hồ Thượng Sông Trí đang xả tràn với lưu lượng 38,13 m3/giây; hồ Sông Rác 20 m3/giây; hồ Thượng Sông Trí 31,96 m3/giây; hồ Tàu Voi 4,7 m3/giây; hồ Kim Sơn 3 m3/giây; hồ Bộc Nguyên 3 m3/giây và hồ Đá Bạc 7,56 m3/giây.

Mực nước một số hồ chứa lớn trên địa bàn như sau: hồ Ngàn Trươi 42,82/52m; hồ Kẻ Gỗ 27,17/32,5m; hồ Sông Rác 22,77/23,20m; hồ Bộc Nguyên 18,50/20m; hồ Thượng Sông Trí 28,40/32m. Các hồ chứa vừa và nhỏ trên địa bàn cơ bản đã đạt mực nước thiết kế.

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Nhà máy đang vận hành điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 146 m3/giây.

Tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô lúc 6h ngày 10/10, lưu lượng nước về hồ 270 m3/giây; lưu lượng nước phát điện qua tổ máy 30 m3/giây; cao trình mực nước thượng lưu 65,22/70m; dung tích hồ 28,13/38 triệu m3; cao trình mực nước hạ lưu 22,5m.

Nhà máy đang vận hành điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 146 m3/giây.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, sáng 10/10, nhiều nơi vẫn còn có mưa to nhưng nhìn chung xu thế mưa đang giảm dần. Trên sông Ngàn Sâu mực nước tại Chu Lễ đang lên lúc 6h mực nước là 1131cm, lên 36 cm/giờ, dự báo sáng nay sẽ lên trên mức báo động 1. Các sông khác đều ở mức dưới báo động 1.

Mưa to chủ yếu chỉ còn xảy ra trong sáng 10/10, tới chiều cùng ngày, phần lớn các nơi mưa giảm hẳn, có nơi trời hửng nắng. Nguy cơ cao nhất hiện nay là sạt lở ở các vùng đồi núi, sườn dốc, các tuyến đường giao thông, các công trình đang xây dựng vùng đồi, núi và ven các sông suối; ngập úng cục bộ ở các vùng thấp trũng.

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Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão

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