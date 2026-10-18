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Ngày 18/10, Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật quan trọng

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Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 18/10, Quốc hội làm việc tại hội trường và thảo luận ở tổ về các dự án luật quan trọng; trong đó có dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sáng 17/10/2026.
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sáng 17/10/2026.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Tiếp đó, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Tờ trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày: Báo cáo ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra về dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Sau đó Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027. Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027. Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc
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#Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI #Kỳ họp thứ 2 quốc hội khóa XVI

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