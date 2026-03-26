Người Việt đua nhau tìm kiếm xe điện

Theo thống kê từ Google Trends, trong vài ngày qua, lượng tìm kiếm của người dùng Internet tại Việt Nam đổ về các từ khóa liên quan đến xe điện.

Cụ thể, hơn 5 nghìn lượt tìm kiếm liên quan đến xe điện VinFast, bao gồm cả ôtô và xe máy thuần điện. Ngoài ra, các từ khóa về xe máy điện Honda cũng được tìm kiếm liên tục, cùng thời điểm giá xăng dầu đang nhiều biến động.

Một trong những mẫu xe ghi nhận lượng tìm kiếm tăng vọt có thể kể đến như VinFast Evo.

Chỉ trong 1 ngày, lượng tìm kiếm thông tin liên quan đến mẫu xe máy điện này đã tăng hơn 30% so với thời gian trước đó. VinFast Evo là mẫu xe máy điện đổi pin vừa được hãng xe điện nội địa giới thiệu tại Việt Nam. Xe có giá từ 19,9 triệu đồng.

Từ khóa xe điện được nhiều người tích cực tìm kiếm trong 1 ngày qua, bên cạnh thông tin về giá xăng dầu. Ảnh: Google Trends.

Xe được trang bị động cơ điện Inhub sản sinh công suất tối đa 2,45 kW, cho phép xe chạy tốc độ cao nhất 70 km/h. Bên dưới cốp xe là 2 viên pin, cho phạm vi hoạt động khoảng 165 km/lần sạc. Pin của VinFast Evo có thể được thay đổi linh hoạt tại các tủ đổi pin của VinFast đang xuất hiện dày đặc trên đường phố.

Nhiều người cũng bắt đầu tìm kiếm thông tin về chiếc Honda UC3, mẫu xe máy điện mới nhất của Honda hiện chưa công bố giá bán. Mẫu xe máy điện này mang thiết kế mạnh mẽ và hiện đại hơn so với ICON e: hay CUV e:.

Motor điện đặt ở bánh sau cho công suất tối đa 8,15 mã lực, tốc độ tối đa 80 km/h. Bộ pin dưới lòng cốp dung lượng 3,174 kWh kết hợp hệ thống phanh tái sinh, cho phạm vi hoạt động khoảng 120 km/lần sạc. Xe dự kiến được bán từ tháng 6 với 2 phiên bản gồm tiêu chuẩn và đặc biệt cùng 3 tùy chọn màu sắc.

Một số từ khóa cũng được nền tảng thống kê có dấu hiệu tăng mạnh gồm giá xe điện từ Datbike hay Yadea.

Ngoài VinFast, mẫu xe điện mới của Honda cũng được nhiều người Việt tìm kiếm. Ảnh: Trần Hiền.

Tóm lại, những con số từ Google Trends không chỉ là dữ liệu tìm kiếm thuần túy mà còn là chỉ báo cho một làn sóng tiêu dùng mới đang hình thành rõ rệt tại Việt Nam.

Khi hạ tầng trạm sạc và tủ đổi pin ngày càng dày đặc, kết hợp với sự tham chiến quyết liệt của "ông lớn" Honda bằng những mẫu xe mạnh mẽ như UC3, cộng với sự biến động của giá xăng dầu, có lẽ người dùng đang có nhiều lý do hơn để thực hiện cuộc chuyển đổi sang xe xanh.