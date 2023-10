Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II trao sinh kế cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2018, với mạng lưới hoạt động gồm 1 hội sở chính, 6 chi nhánh cấp huyện gồm Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Bắc Kỳ Anh, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và 12 phòng giao dịch trực thuộc; tổng số cán bộ, nhân viên 270 người. Trong 5 năm qua, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã có sự ủng hộ to lớn của 329.000 khách hàng. Từ đó, đơn vị có điều kiện và cơ hội vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ. Quy mô nguồn vốn và dư nợ từ 11.932 tỷ đồng, đến nay, sau 5 năm hoạt động đạt 26.893 tỷ đồng, tăng 14.970 tỷ đồng (tăng 125%) so với ngày đầu thành lập. Đơn vị luôn tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo và xây dựng nông thôn mới với số tiền lên đến 21 tỷ đồng.