Ấn tượng Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi khu vực phía Bắc tại Hà Tĩnh

Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 29 - 30/9, tại TP Hà Tĩnh. Liên hoan có sự tham gia của 26 đoàn văn nghệ quần chúng, quy tụ gần 400 diễn viên cao tuổi của 26 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Bắc. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 10 giải A, 10 giải B, 6 giải C cho các tập thể; trao thưởng 2 diễn viên nam và nữ cao tuổi nhất; trao 20 giải tiết mục đơn ca xuất sắc nhất; 7 giải tiết mục song ca xuất sắc nhất; 28 giải tiết mục tốp ca, ca cảnh xuất sắc nhất. Trong đó, 10 giải A tập thể gồm: Hà Tĩnh, Hà Nội, Thanh Hóa, Cao Bằng, Thái Bình, Điện Biên, Hưng Yên, Nghệ An, Hà Nam, Hải Phòng; 10 giải B tập thể gồm: Sơn La, Bắc Ninh, Lai Châu, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Ninh Bình, Phú Thọ, Nam Định, Bắc Cạn; 6 giải C tập thể gồm: Bắc Giang, Lào Cai, Hải Dương, Hà Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình.