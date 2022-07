Các địa phương ở Hà Tĩnh thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Hơn 700 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Can Lộc đã được thắp sáng bởi những ngọn nến gửi gắm tấm lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc. Chương trình do Huyện đoàn Can Lộc phối hợp với Đoàn TNCS Công an tỉnh và Đoàn TNCS BIDV Hà Tĩnh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.