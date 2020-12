Hà Tĩnh chuẩn bị công diễn chương trình sử thi nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Chương trình sử thi nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh dàn dựng. Tác giả: Nghệ sỹ ưu tú An Ninh Đạo diễn: Nghệ sỹ ưu tú Duy Hải - Nghệ sỹ ưu tú An Ninh Biên đạo: Nghệ sỹ ưu tú Ngọc Cẩm Âm nhạc: Quốc Dũng Diễn viên: Nghệ sỹ Hữu Thể vai đồng chí Trần Phú, Nghệ sỹ ưu tú Duy Hải vai Bác Hồ, cùng tập thể diễn viên, ca sỹ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh tham gia biểu diễn.