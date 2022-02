Hà Tĩnh: Nhặt được 12 triệu đồng, người đàn ông đến công an để tìm người trả lại

Nhặt được 12 triệu đồng, anh Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991) trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đến cơ quan công an nhờ tìm người trả lại.

Anh Nguyễn Tiến Dũng mang số tiền nhặt được giao nộp cho Công an.

Vào khoảng 9 giờ ngày 19/2, trong lúc đi làm đồng, khi qua tổ dân phố 2, thị trấn Nghèn, anh Nguyễn Tiến Dũng nhặt được trên vỉa hè một túi bóng, trong đó đựng 12 triệu đồng.

Anh liền đăng thông tin lên facebook cá nhân và đứng chờ để tìm người trả lại. Một hồi lâu không có người đến nhận, anh đã đến Công an huyện Can Lộc giao nộp để tìm người trả lại.

Anh Nguyễn Tiến Dũng trao trả lại 12 triệu đồng cho chị Trần Thị Hà.

Từ những thông tin anh Dũng cung cấp, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an thị trấn Nghèn truy xét camera an ninh, nhanh chóng xác định được người đánh rơi số tiền trên là chị Trần Thị Hà (SN 1975, ở tổ dân phố 5, thị trấn Nghèn). Số tiền này chị Hà mang đi nộp bảo hiểm, trên đường đi chẳng may đánh rơi.

Tại Công an thị trấn Nghèn, trước sự chứng kiến của cơ quan Công an, anh Dũng đã trao trả lại số tiền cho chị Hà.

Nhận lại số tiền, chị Hà đã hết sức xúc động trước hành động đẹp của anh Dũng. Được biết, gia đình Dũng thuộc diện khó khăn ở địa phương, hai vợ chồng anh hiện đang nuôi 2 con nhỏ (4 tuổi và 1 tuổi).

Đức Trung