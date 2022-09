Khen thưởng học sinh TP Hà Tĩnh nhặt được hơn 51 triệu đồng trả lại người đánh rơi

Trước đó, khoảng 16h chiều 16/9, trên đường đi học về, tại tuyến đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, em Ngô Quang Đăng Khoa - học sinh lớp 6A4, Trường THCS Thạch Linh nhặt được một chiếc túi, bên trong có nhiều tiền, thẻ ATM, giấy phép lái xe và các giấy tờ tùy thân khác. Sau khi nhặt được số tài sản trên, em Khoa đã cùng với bác tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố đến trình báo và giao nộp cho Công an phường Bắc Hà. Số tiền trong túi được xác định là 51.240.000 đồng. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, qua xác minh, Công an phường Bắc Hà đã tìm được người đánh rơi tài sản nói trên là chị Nguyễn Thị Khánh Huyền (SN 1975, trú tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà) và tổ chức trả lại cho người đánh rơi. Được biết, gia đình chị Huyền có hoàn cảnh khó khăn, đây là số tiền vợ chồng chị vừa mới đi vay mượn được để điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa TP Hà Tĩnh, trên đường đi mua thuốc, do sơ suất nên đánh rơi.