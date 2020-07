Liên đội phó học giỏi, đa tài ở TP Hà Tĩnh

Liên đội phó học giỏi, đa tài - Võ Tá Hoàng Dũng (lớp 5A Trường Tiểu học Bắc Hà) vừa vinh dự được nhận danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” của thành phố Hà Tĩnh.

Võ Tá Hoàng Dũng hiện là học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Bắc Hà, TP Hà Tĩnh

Là một trong những đội viên tiêu biểu được vinh danh tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP Hà Tĩnh vừa qua, Võ Tá Hoàng Dũng được biết tới là một cậu học trò đa tài, khá toàn diện trong nhiều lĩnh vực, nổi bật ở bộ môn cờ vua.

Em cho biết, từ những ngày mới bước vào môi trường tiểu học, thấy các bạn chơi cờ, em cảm thấy hứng thú, học cách chơi và cứ thế, ngày càng bị cuốn hút vào những bước đi của các quân cờ.

Nhận thấy con có năng khiếu, bố mẹ đã đưa Hoàng Dũng tham gia CLB kiện tướng tý hon ở Hà Tĩnh. Đây cũng là cái nôi để em học hỏi, cọ xát và trưởng thành.

Cả 2 anh em nhà Hoàng Dũng đều yêu thích môn cờ vua.

Đến nay, bên cạnh nhiều năm liền giành giải nhất cờ vua cấp trường, Hoàng Dũng còn tham dự và đạt giải tại nhiều giải đấu cờ vua trong khu vực như các giải kiện tướng tý hon mở rộng được tổ chức tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình...

Không chỉ thể hiện năng khiếu ở bộ môn cờ vua, Võ Tá Hoàng Dũng còn học chơi đàn guitar được 2 năm và có khả năng chơi tốt nhiều bài nhạc cổ điển, đệm hát.

Mỗi ngày, em đều đặn dành 30 phút tới 1 tiếng sau giờ học để luyện tập cờ vua cùng bạn bè hoặc qua mạng internet, học các bài đàn mới, vừa nâng cao “tay nghề” và cũng là một cách thư giãn, giúp nâng cao hiệu quả học tập.

Với cách cân đối thời gian hợp lý, học ra học, chơi ra chơi, 5 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Hoàng Dũng là một MC tự tin và năng nổ trong nhiều hoạt động của liên đội nhà trường

Bên cạnh đó, em còn là một người dẫn chương trình tự tin, một liên đội phó xuất sắc, tiên phong, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.

Hoàng Dũng cũng có trong tay khá nhiều thành tích khi tham gia các cuộc tranh tài như: giải nhì cuộc thi “Viết về mẹ - người chiến sĩ Công an nhân dân” do Bộ Công an Tổ chức; lọt top 5 Cuộc thi “Đọc sách vì tương lai” lần thứ 3 do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức và nhiều giải thưởng về tài năng, tiếng Anh do các trung tâm năng khiếu trên địa bàn tỉnh tổ chức…

Ước mơ của Võ Tá Hoàng Dũng sau này là được khoác lên mình màu áo lính để góp phần bảo vệ bình yên cho quê hương, Tổ quốc.

N.Đ