Ngã ba Đồng Lộc đón hơn 2.000 lượt khách dịp đầu năm mới

Những ngày tháng 7, từ khắp mọi miền, muôn bước chân lại tìm về Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để bày tỏ tấm lòng tri ân đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.