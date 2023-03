Nữ Thượng úy Công an Hà Tĩnh dự Hội nghị thanh niên ASEAN - Ấn Độ

Thượng úy Nguyễn Thị Hà Linh (cán bộ Đội Tổng hợp - Công an TP Hà Tĩnh) vinh dự là 1 trong 10 đại diện Việt Nam tham gia Hội nghị thanh niên ASEAN - Ấn Độ đang diễn ra tại thành phố Hyderabad.

Nữ Thượng úy Nguyễn Thị Hà Linh tại Hội nghị thanh niên ASEAN - Ấn Độ. (Ảnh: NVCC)

Hội nghị thanh niên ASEAN - Ấn Độ lần thứ 4 được tổ chức từ ngày 12-16/2/2023 tại thành phố Hyderabad thuộc bang Telangana, Ấn Độ. Đây là hội nghị thanh niên các nước ASEAN với thanh niên Ấn Độ do Chính phủ Ấn Độ tài trợ; được Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Quỹ Ấn Độ phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức.

Với chủ đề: “Đẩy mạnh hợp tác ASEAN - Ấn Độ trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”, tham dự hội nghị, đại biểu thanh niên các nước ASEAN - Ấn Độ sẽ có cơ hội trao đổi và đề xuất sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác ASEAN - Ấn Độ trong các lĩnh vực như kinh tế, số hóa cũng như kết nối văn hóa xã hội.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia Hội nghị thanh niên ASEAN - Ấn Độ năm 2023. (Đồng chí Nguyễn Thị Hà Linh đứng hàng dưới, ngoài cùng bên phải). Ảnh: NVCC

Tham gia hội nghị gồm có 100 đại biểu từ các quốc gia Đông Nam Á và 75 đại biểu Ấn Độ. Đoàn Việt Nam có 10 đại biểu đến từ Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Bệnh viện Bạch Mai. Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu tham gia các diễn đàn, thảo luận về hợp tác KT-XH, văn hóa, chuyển đổi số, xây dựng mạng lưới thanh niên và giải quyết các vấn đề mới nổi.

Thượng úy Nguyễn Thị Hà Linh (cán bộ Đội Tổng hợp - Công an TP Hà Tĩnh, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công an TP Hà Tĩnh) vinh dự là 1 trong 10 đại diện Việt Nam tham gia hội nghị. Nữ Thượng úy trẻ là thủ khoa đầu ra chuyên ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện An ninh nhân dân khoá học 2014-2018, từng đạt giải nhất Cuộc thi Olympic tiếng Anh giành cho cán bộ trẻ năm 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cùng nhiều giải thưởng khác trong các cuộc thi của tỉnh và Trung ương.

Cô cũng là 1 trong 26 đại biểu được vinh danh thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NVCC)

Thượng úy Nguyễn Thị Hà Linh chia sẻ: “Là một trong các đại diện của Việt Nam, tôi rất vui khi được tham gia diễn đàn quốc tế để thảo luận và đưa ra các giải pháp về quản lý Nhà nước, chính sách, văn hoá và phát triển kĩ năng cùng những nhà lãnh đạo trẻ từ các quốc gia ASEAN và Ấn độ. Đây cũng là cơ hội quý để tôi tìm hiểu, kết nối với bạn bè và văn hoá quốc tế, giới thiệu một phần bản sắc của Việt Nam cũng như tỉnh Hà Tĩnh đến với khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương”.

Ngân Giang