Sắc màu tháng 8 trên quê hương cách mạng Hà Tĩnh

Những ngày thu tháng Tám này, trên khắp các nẻo đường ở Hà Tĩnh, màu nắng thu vàng hòa cùng sắc xanh của cây cối sai quả sau những tháng ngày chắt chiu hương thơm, vị ngọt và màu cờ đỏ sao vàng trên các đường làng, ngõ phố. Miền quê văn hóa và cách mạng đang bừng lên sức sống mới.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập chính quyền cách mạng. Hà Tĩnh hôm nay đang trên đường phát triển, những miền quê cách mạng đã vươn mình trong xu thế hội nhập. Trong ảnh: Các tuyến đường ở thành phố Hà Tĩnh đẹp hơn trong dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2022).

Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh tại ngã ba Nghèn là minh chứng hào hùng cho tinh thần Cách mạng tháng Tám 1945 ở Can Lộc. Ngày 17/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa huyện Can Lộc huy động đông đảo quần chúng vũ trang biểu tình, tuyên bố giành chính quyền ở huyện lỵ và phân công tổ chức giành chính quyền ở các xã. Trong ảnh: Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh tại ngã ba Nghèn nhìn từ trên cao.

Tháng Tám, lòng người Can Lộc lại trở nên đầy chật hơn trong những ký ức về mùa thu cách mạng. Trên những miền quê, thế hệ trước lại kể cho thế hệ sau ký ức về những ngày làm cách mạng năm xưa. Huyện Can Lộc – nơi đầu tiên giành chính quyền ở Hà Tĩnh cách đây 77 năm nay đã thay da, đổi thịt. Trong ảnh: Một góc huyện Can Lộc nhìn từ trên cao.

Đền Phương Giai (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) - nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ huyện Kỳ Anh, là trụ sở Huyện ủy trong thời kỳ Xô viết Nghệ Tĩnh.

77 năm sau Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, Cẩm Xuyên - mảnh đất anh hùng đã không ngừng đổi mới và phát triển. Trong ảnh: Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên nhìn từ trên cao.

“Làng đỏ” Phù Việt (nay là xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) là nơi ghi dấu phong trào cách mạng sôi nổi nhất của huyện Thạch Hà thời kỳ 1930-1945. Những câu chuyện lịch sử, những ký ức về thời kỳ cách mạng sôi nổi ở “Làng đỏ” vẫn được người dân nơi đây truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. “Làng đỏ” anh hùng nay đã trở thành vùng quê trù phú, xanh tươi.

Đình Đỉnh Lự nằm ở xã Tân Lộc (huyện Lộc Hà) là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh, tháng 2/1930. Theo thời gian, mảnh đất Tân Lộc nay đã vươn mình mạnh mẽ.

Từ ngày 10 - 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện và Ủy ban Khởi nghĩa Hương Khê, Nhân dân huyện nhà đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Trong ảnh: Từ một vùng đồi núi hoang sơ, Hương Khê nay thắm xanh những đồi cam, bưởi, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phát huy tinh thần cách mạng tháng Tám, những ngày này trên khắp mọi miền tổ quốc, bà con Nhân dân đang ra sức thi đua thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới tạo ra một diện mạo mới trên quê hương cách mạng, minh chứng cho sự năng động của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của người dân trong việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Những xóm làng trù mật, những cánh đồng thẳng cánh cò bay và những con đường thoáng rộng, mỗi mảnh đất nơi đây đều thấm đẫm sự cống hiến, hy sinh của bao thế hệ người Hà Tĩnh.

Dịp này người dân lại thay mới lá cờ đỏ sao vàng trước cửa nhà như thêm một lần nữa sống lại ký ức những ngày tháng lịch sử tươi đẹp, hào hùng.

Ngọc Thắng - Đình Nhất