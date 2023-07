Say mê điệu ví, câu hò

Được tắm mình trong những làn điệu dân ca ví, giặm từ câu hát của bà, của mẹ nên tình yêu với điệu ví, câu hò luôn cháy bỏng trong nhiều nghệ nhân trẻ Nghệ An và Hà Tĩnh. Với họ, được góp sức để gìn giữ làn điệu dân ca ví, giặm của quê hương là một sứ mệnh đặc biệt.

Chị Phạm Thị Huyền (SN 1988, CLB Dân ca ví, giặm xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh): Tâm huyết trao truyền làn điệu dân ca.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nguyễn Du, chị Phạm Thị Huyền trở thành giáo viên dạy âm nhạc. Hiện chị là giáo viên Trường THCS Nguyễn Khắc Viện (xã An Hòa Thịnh). Từ đây, chị có thêm điều kiện để trao truyền tình yêu ví, giặm cho học trò. Chị Huyền chia sẻ: “Dân ca ví, giặm là một “món ăn” đặc sản của người Nghệ Tĩnh. Theo thời gian, giới trẻ ít mặn mà với loại hình nghệ thuật này. Vì thế, là một giáo viên, tôi đã và đang cố gắng để dân ca ví giặm được học sinh tiếp nhận”.

Để truyền lửa cho các em, chị Huyền đã lồng ghép hát dân ca vào trong các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt đội, hội thi hay các tiết học âm nhạc. Với nhiều hoạt động sôi nổi, tích cực của chị Huyền, phong trào hát dân ca ví, giặm tại Trường THCS Nguyễn Khắc Viện nói riêng và xã An Hòa Thịnh nói chung ngày càng phát triển, được người dân đón nhận.

Em Lê Hữu Trường (SN 2001, CLB Dân ca ví, giặm xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh): Mong muốn cống hiến những làn điệu dân ca.

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Cẩm Mỹ, từ nhỏ, Hữu Trường đã được mẹ, bà hát ru bằng những làn điệu ví, giặm của quê hương. Cứ thế, tình yêu với âm nhạc quê nhà đã lớn lên trong trái tim Hữu Trường và em chọn thi vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau 4 năm rèn giũa, Hữu Trường trở về Hà Tĩnh với mong muốn cống hiến giọng hát của mình cho người dân quê nhà.

Hữu Trường chia sẻ: “Với em, quê hương là cái nôi ngọt ngào và ấm áp đã nuôi nấng em trưởng thành, vun đắp cho em tình yêu với làn điệu dân ca ví, giặm trữ tình, sâu lắng. Thế nên, có cơ hội được hát để người dân quê mình nghe, em cảm thấy vui và tự hào. Em hy vọng bản thân sẽ có thêm nhiều cơ hội để tiếp tục cống hiến tại quê hương và lan tỏa tình yêu ví, giặm tới mọi người”.

Tại CLB Dân ca ví, giặm xã Cẩm Mỹ, Hữu Trường đang là nhân tố trẻ, có nhiều hoạt động tích cực và thành tích nổi bật. Với sự nỗ lực của bản thân, hi vọng Hữu Trường sẽ sớm đạt nhiều thành công hơn trên con đường theo đuổi làn điệu dân ca ví, giặm.

Em Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2002, CLB Dân ca ví, giặm Nguyễn Công Trứ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh): Nỗ lực trau dồi để thể hiện tốt nhất làn điệu ví, giặm.

Vốn yêu thích những làn điệu dân ca ví, giặm ngọt ngào, lại được sinh ra và lớn lên trên quê hương danh nhân Nguyễn Công Trứ nên Thu Hà đã yêu làn điệu này từ thuở thơ bé. Với Thu Hà, khi được cất lên giọng hát, hòa mình với điệu ví, giặm là lúc em cảm thấy tâm hồn an yên lạ kỳ.

Thu Hà bộc bạch: “Mê dân ca ví, giặm nên từ lúc 5 tuổi, em đã được gia đình tạo điều kiện để tập hát. Khi tham gia các sân khấu lớn, em mong muốn được rèn giũa để có thể hát hay nhất làn điệu dân ca ví, giặm quê mình”.

Tại CLB Dân ca ví, giặm Nguyễn Công Trứ, Thu Hà cũng là một thành viên sôi nổi. Em đã cùng CLB đi biểu diễn tại nhiều nơi trong và ngoài tỉnh, giành được nhiều phần thưởng lớn. Đặc biệt, mới đây, tại Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh, Thu Hà đã cùng CLB giành giải nhất toàn đoàn.

Em Lê Thảo Nhi (SN 2015, CLB Dân ca ví, giặm Đông Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An): Em yêu ví, giặm quê mình!

Là thành viên nhỏ tuổi nhất tham gia Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ V, cụm IV - năm 2023, Lê Thảo Nhi đã đạt giải “Diễn viên ít tuổi trình diễn xuất sắc nhất”. Bên cạnh đó, em còn đạt giải A với tiết mục “Lời mẹ hát”.

Được đánh giá có năng khiếu bẩm sinh, khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, tiếp thu nhanh nên Thảo Nhi sớm bộc lộ tài năng của mình. Dù mới 8 tuổi nhưng Thảo Nhi cũng đã có trong tay nhiều thành tích nổi bật tại các cuộc thi hát dân ca ví, giặm.

Thảo Nhi cho biết: “Nghệ nhân Ưu tú Trần Văn Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thông TX Thái Hòa đã phát hiện ra khả năng và rèn dạy cho em thêm nhiều kỹ năng hát dân ca, truyền lửa đam mê cho em, dẫn dắt em theo đuổi dân ca ví, giặm. Giờ đây, em có thể khẳng định bản thân rất yêu làn điệu ví, giặm quê mình”.

Em Lê Anh Quân (SN 2007, CLB Dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An): Quê hương và gia đình đã vun đắp tình yêu với dân ca ví, giặm.

Có bố là Nghệ nhân Ưu tú Lê Tiến Huy - người đã dành rất nhiều tình cảm cho dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh nên từ nhỏ, Lê Anh Quân đã được bố chỉ dạy để học hát những làn điệu đặc biệt này. Anh Quân đã tham gia nhiều chương trình, cuộc thi hát dân ca, từ đây, em đã tích lũy được cho bản thân nhiều kinh nghiệm.

Hiện Anh Quân đang là học sinh lớp 11 - Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh). Bên cạnh việc học tốt các môn văn hóa, Anh Quân cũng đang theo học chương trình trung cấp thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

Anh Quân chia sẻ: “Quê hương và gia đình, đặc biệt là bố đã truyền động lực và vun đắp tình yêu dân ca ví, giặm cho em. Vì thế, em luôn mong muốn bản thân được học tập thanh nhạc một cách chuyên nghiệp. Dù sau này em có thể tlàm công việc khác, song, tình yêu và sự đam mê với âm nhạc, với làn điệu dân ca ví, giặm sẽ không bao giờ tắt trong trái tim em”.

Chị Nguyễn Thị Thu (SN 1989, CLB Dân ca ví, giặm xã Châu Nhân, Hưng Nguyên, Nghệ An): Mãi là cầu nối văn hóa của Nghệ An và Hà Tĩnh.

Vốn có năng khiếu âm nhạc nên sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An với chuyên ngành thanh nhạc, chị Nguyễn Thị Thu đã tham gia các hoạt động, chương trình hát dân ca ví, giặm.

Là Chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm xã Châu Nhân với 36 thành viên, chị Thu mong muốn bản thân có thể cống hiến thật nhiều cho sự phát triển của ví, giặm. Cùng với các thành viên trong CLB, chị Thu đã vực dậy phong trào hát dân ca ví, giặm tại địa phương.

Chị Thu chia sẻ: “Những tinh hoa của làn điệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã truyền cho tôi ngọn lửa đam mê với loại hình nghệ thuật này. Tôi mong muốn bản thân cùng các nghệ nhân trẻ tuổi ở đôi bờ sông Lam sẽ là những cầu nối tích cực để gắn kết văn hóa 2 tỉnh, từ đó, khơi dậy tình yêu dân ca trong các tầng lớp nhân dân, giúp ví, giặm được trao truyền tới các thế hệ sau”.

Anh Thùy