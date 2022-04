Trưởng Công an xã ở Hà Tĩnh 31 tuổi, 28 lần hiến máu tình nguyện

Bắt đầu hiến máu tình nguyện vào năm 2010, đến nay, Thượng úy Nguyễn Văn Cường - Trưởng Công an xã Việt Tiến (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã 28 lần tham gia công việc thiện nguyện này, góp sức cứu chữa nhiều bệnh nhân.

Thượng úy Nguyễn Văn Cường - Trưởng Công an xã Việt Tiến trong một lần đi hiến máu.

Sau khi tốt nghiệp Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà), năm 2009, Nguyễn Văn Cường (SN 1991) thi đỗ vào Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội). Suốt thời gian trên giảng đường học viện, anh Cường đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Anh là người sáng lập và là Đội trưởng Đội Vận động hiến máu của Học viện An ninh nhân dân.

Chia sẻ về “cơ duyên” với việc hiến máu tình nguyện, Thượng úy Nguyễn Văn Cường nhớ lại: “Một lần vào bệnh viện K (Hà Nội) thăm người quen, tôi vô tình chứng kiến cảnh những em bé bị mắc căn bệnh ung thư máu, thể trạng đang yếu dần. Nhìn thấy sự lo lắng, thấp thỏm của người nhà bệnh nhân khi nghe y, bác sỹ thông báo về việc cần tìm máu để duy trì thể trạng lâu dài cho các em, lúc đó, tôi thực sự thấm thía về nghĩa cử hiến máu tình nguyện”.

Kể từ đó, trung bình mỗi năm, anh Cường tham gia hiến máu từ 2 - 4 lần, trong đó, có 3 lần anh trực tiếp hiến tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để cứu người khẩn cấp.

Thượng úy Cường vẽ sơ đồ các lối ra vào khu vực thôn Trung Tiến (xã Việt Tiến) để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tháng 6/2014, tốt nghiệp học viện, anh Nguyễn Văn Cường về nhận công tác tại Đội An ninh - Công an huyện Thạch Hà. Ở môi trường mới, anh năng nổ tham gia hoạt động tình nguyện, trở thành thành viên của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống huyện Thạch Hà.

Chiến sỹ công an trẻ tuổi đã nhiều lần trực tiếp tuyên truyền, tư vấn cho nhiều đoàn viên, thanh niên hiểu về ý nghĩa của hiến máu. Chính vì vậy, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trong đơn vị, địa phương.

Thượng úy Cường cùng đồng đội nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật liên quan để thực hiện công tác hòa giải.

Thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã, tháng 5/2020, anh Cường về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Việt Tiến. Dù công việc chuyên môn hết sức bận rộn nhưng anh vẫn không quên dành thời gian rèn luyện thể chất để tham gia hiến máu, góp công sức bé nhỏ của mình vào nghĩa cử lớn của cả cộng đồng. Trưởng Công an xã Việt Tiến Nguyễn Văn Cường luôn mong muốn những người đủ điều kiện nên hiến máu để giúp ích cho xã hội.

31 tuổi đời, Thượng úy Cường đã có 28 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Với những đóng góp ý nghĩa của mình, Thượng úy Nguyễn Văn Cường vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam về hiến máu tình nguyện.

“Bất cứ lúc nào Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Hà tổ chức hiến máu tình nguyện, Thượng úy Cường đều tích cực đăng ký tham gia. Anh ấy thực sự là nhân tố điển hình để thúc đẩy phong trào hiến máu nhân đạo, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Qua đó, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Hà Trần Thị Thu Hằng khen ngợi.

Thùy Dương