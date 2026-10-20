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Công nghệ

OPPO Reno X hé lộ với àn hình rộng 16:9 cùng camera kép 200 MP

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OPPO Reno X vừa lộ diện thông số khủng với màn hình "xu hướng" và hệ thống camera kép 200 MP tiềm vọng, chip Dimensity 9000 cùng viên pin lớn 7.000 mAh.

Thị trường di động thời gian gần đây đang chứng kiến sự trỗi dậy của xu hướng điện thoại thanh dạng màn hình rộng (wide candybar), mở đầu bởi sự ra mắt của Huawei Pura X View.

Không nằm ngoài cuộc chơi, OPPO được cho là đang tích cực phát triển một thiết bị sở hữu phong cách thiết kế tương tự nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm màn hình tỷ lệ vàng của người dùng.

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OPPO Reno X hé lộ với àn hình rộng 16:9

Theo nguồn tin rò rỉ mới nhất từ mạng xã hội X, sản phẩm này sẽ được xếp vào dòng Reno danh tiếng của hãng với tên gọi OPPO Reno X, thay vì thuộc dòng Find cao cấp như các dự đoán trước đây.

Động thái này hứa hẹn sẽ mang những công nghệ hiển thị và camera đầu bảng tiếp cận mức giá cạnh tranh hơn cho số đông người dùng.

Điểm nhấn đột phá nhất trên OPPO Reno X là việc trang bị màn hình phẳng kích thước 6.35 inch với tần số quét mượt mà 120 Hz.

Đáng chú ý, màn hình của máy sở hữu tỷ lệ hiển thị rộng 16:9 hoặc 16:10, khác biệt hoàn toàn so với kiểu dáng thuôn dài 20:9 hay 21:9 phổ biến hiện nay.

Tỷ lệ hiển thị rộng giúp tăng diện tích bề ngang, mang lại không gian đọc văn bản, lướt web và xem các video chuẩn 16:9 trọn vẹn mà không bị viền đen dày ở hai bên.

Trải nghiệm cầm nắm thiết bị được ví như một chiếc máy tính bảng thu nhỏ nhưng vẫn nằm gọn gàng trong lòng bàn tay nhờ khung viền kim loại cao cấp và chắc chắn.

Thông tin về OPPO Reno X được leaker Debayan Roy tiết lộ.
Thông tin về OPPO Reno X được leaker Debayan Roy tiết lộ.

Dù được định vị ở phân khúc Reno, OPPO Reno X lại sở hữu thông số phần cứng đáng kinh ngạc. Trái tim của máy là bộ vi xử lý MediaTek Dimensity dòng 9000 cao cấp, đem lại hiệu năng mạnh mẽ để xử lý mượt mà mọi tựa game đồ họa nặng lẫn các tác vụ đa nhiệm phức tạp.

Về khả năng nhiếp ảnh, máy được trang bị hệ thống camera cực khủng gồm cảm biến chính 200 MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 50 MP và đặc biệt là camera tele tiềm vọng 200 MP.

Sự hiện diện của cụm ống kính tiềm vọng độ phân giải siêu cao giúp Reno X có khả năng bắt trọn các chi tiết tầm xa với độ sắc nét tuyệt đối. Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống là viên pin dung lượng lớn lên đến 7.000 mAh, đảm bảo thời gian hoạt động bền bỉ suốt cả ngày dài.

OPPO Reno X thực sự là một sản phẩm độc đáo và rất đáng mong chờ trong năm 2026. Việc đưa các thông số flagship vào dòng Reno giúp người dùng có cơ hội sở hữu một thiết bị phá cách mà không cần phải chi trả mức giá quá đắt đỏ.

Chiếc máy này sẽ là sự lựa chọn lý tưởng dành cho những ai đam mê xem phim, đọc sách báo trên di động, các game thủ thích màn hình phẳng rộng rãi để thao tác phím ảo dễ dàng, hay những tín đồ nhiếp ảnh cần một ống kính zoom xa chuyên nghiệp.

Nếu bạn đã cảm thấy nhàm chán với những chiếc smartphone thuôn dài quen thuộc, "xu hướng" màn hình rộng trên OPPO Reno X chắc chắn sẽ là một làn gió mới đầy hấp dẫn.

kienthuc.net.vn
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#OPPO Reno X #camera kép 200 MP

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

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