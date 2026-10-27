Phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, tăng cường quản lý chất lượng công trình

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 82/2026/QĐ-UBND quy định một số nội dung về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

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Phân định thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Theo quy định ban hành kèm theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được phân cấp theo lĩnh vực chuyên ngành, thẩm quyền quyết định đầu tư và phạm vi địa bàn quản lý.

Theo đó, Sở Xây dựng thẩm định các dự án, công trình thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng; khu đô thị, khu nhà ở; hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, trừ công trình khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định các dự án, công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường. Sở Công Thương thẩm định các dự án, công trình thuộc lĩnh vực công nghiệp, trừ những công trình thuộc phạm vi thẩm định của Sở Xây dựng.

Đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư, các sở chuyên ngành chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo lĩnh vực được phân công, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng do đơn vị quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn được giao quản lý.

Tại cấp xã, cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì thẩm định các báo cáo dự án đầu tư xây dựng do chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư trên địa bàn quản lý. Đối với phường, cơ quan chuyên môn là phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị; đối với xã là phòng kinh tế. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư được đề nghị cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh cho ý kiến về các nội dung liên quan.

Quy định quy trình thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh dự án

Quy định xác định cụ thể quy trình thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án đầu tư công, dự án sử dụng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn ngân sách nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công.

Đối với dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư, cơ quan chuyên môn có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ do chủ đầu tư trình, tổ chức thẩm định và tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đối với dự án do chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã thực hiện quy trình tương ứng và trình chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt.

Thành phần hồ sơ, trình tự, nội dung và thời gian thẩm định thực hiện theo quy định tại Nghị định số 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với báo cáo kinh tế - kỹ thuật, hồ sơ gồm văn bản đề nghị thẩm định; văn bản pháp lý về chủ trương đầu tư, nhiệm vụ chuẩn bị dự án và quy hoạch làm căn cứ lập dự án; hồ sơ khảo sát được phê duyệt; thuyết minh báo cáo; thiết kế bản vẽ thi công; thiết kế công nghệ nếu có; danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; tổng mức đầu tư, dự toán và tài liệu xác định chi phí.

Hồ sơ còn có báo cáo thẩm tra, kết quả thẩm định của chủ đầu tư, tài liệu về phòng cháy, chữa cháy theo yêu cầu tương ứng, hồ sơ đặc thù đối với dự án sửa chữa, cải tạo và các tài liệu pháp lý liên quan khác nếu có. Việc điều chỉnh các báo cáo dự án được thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP.

Phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng công trình

Quy định phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các sở chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND cấp xã.

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý chất lượng công trình gửi UBND tỉnh và Bộ Xây dựng. Sở trực tiếp quản lý chất lượng các công trình thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng, khu đô thị, khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và các lĩnh vực khác theo phạm vi được giao tại quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp quản lý chất lượng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng phục vụ nông nghiệp và môi trường. Sở Công Thương chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp, trừ các công trình thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng.

Các sở chuyên ngành được phân cấp thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến đánh giá an toàn công trình; tiếp nhận thông tin, xử lý công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn; xem xét, cho ý kiến về thời hạn sử dụng công trình; chủ trì giải quyết sự cố và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình thuộc phạm vi được giao.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trực tiếp quản lý chất lượng công trình thuộc các dự án do đơn vị quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn được giao quản lý; thực hiện kiểm tra nghiệm thu và các nhiệm vụ liên quan đến an toàn, sự cố công trình theo thẩm quyền.

UBND cấp xã quản lý chất lượng công trình cấp III trở xuống

Theo quy định, UBND cấp xã được phân cấp thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình cấp III trở xuống trên địa bàn hành chính do mình quản lý.

Các nhiệm vụ gồm chủ trì đánh giá an toàn công trình; tiếp nhận thông tin về công trình xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn trong khai thác, sử dụng; chủ trì xử lý, giải quyết sự cố và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định.

UBND cấp xã còn có trách nhiệm xem xét, cho ý kiến về thời hạn sử dụng công trình; trực tiếp quản lý chất lượng công trình thuộc phạm vi được giao; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng và an toàn trong thi công xây dựng, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.

Đối với công trình cấp II trở lên hoặc công trình nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên, các sở chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền riêng của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các trường hợp ngoại lệ được quy định.

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình được thực hiện theo loại, cấp công trình, nội dung và trình tự quy định tại Nghị định số 207/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Quy định việc chấp thuận tổng mặt bằng công trình trên đất trồng lúa

Đối với công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa, diện tích, vị trí và mục đích sử dụng được thực hiện theo Điều 2 Quyết định số 34/2025/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

UBND cấp xã được phân cấp chấp thuận tổng mặt bằng đối với công trình nằm trên địa bàn do mình quản lý. UBND tỉnh thực hiện chấp thuận đối với công trình nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên.

Trường hợp công trình thuộc đối tượng phải lập quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch tổng mặt bằng theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, việc thực hiện theo quy định pháp luật tương ứng, đồng thời bảo đảm yêu cầu về diện tích, vị trí và mục đích sử dụng công trình.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện

Quy định yêu cầu các cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo định kỳ về công tác thẩm định dự án và quản lý chất lượng công trình xây dựng, gửi Sở Xây dựng trước ngày 5/12 hằng năm; thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy định; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, việc áp dụng thực hiện theo văn bản mới.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/11/2026, thay thế Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các xã, phường cùng các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn có trách nhiệm thi hành.