Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 20/10, Bộ Y tế và dân số Ai Cập thông báo 12 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ va chạm giữa một xe khách và một xe tải ở phía Tây thủ đô. Cơ quan chức năng đã điều động 28 xe cứu thương đến hiện trường.
Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel-Ghaffar theo sát công tác ứng phó với vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo đảm bảo các nạn nhân được mọi sự chăm sóc y tế, dịch vụ cứu thương và các hỗ trợ cần thiết. Bộ nhấn mạnh số thương vong nêu trên mới chỉ là con số sơ bộ. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.
Trước đó, đầu tháng 9, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Nam Sinai khiến 22 người thiệt mạng và 28 người bị thương.
Ai Cập là quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông đường bộ ở mức cao do các vấn đề về tốc độ và ý thức chấp hành luật giao thông.
Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
Ít nhất 10 người được cho là đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ giẫm đạp nghiêm trọng xảy ra tối 17/10 (giờ địa phương) tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã có 1 người bị ngưng tim và 7 người khác bị thương sau khi một đối tượng là nam giới đã đâm hàng loạt người trong trung tâm thương mại ở thành phố Incheon, phía Tây Seoul, ngày 13/10.
Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng ra lệnh cho quân đội không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong ngày nước này tổ chức bầu cử, nếu Kiev quyết định tiến hành cuộc bỏ phiếu.
Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả-rập Xê-út (GACA) ngày 11/10 xác nhận, một cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh đã khiến 12 người thiệt mạng (trong đó có một công dân Mỹ) và 309 người khác bị thương.