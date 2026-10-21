Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon 18/10/2026 13:20 Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.

Ít nhất 10 người tử vong trong vụ giẫm đạp tại lễ hội ở Ấn Độ 18/10/2026 08:51 Ít nhất 10 người được cho là đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ giẫm đạp nghiêm trọng xảy ra tối 17/10 (giờ địa phương) tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ.

Pháp đối mặt làn sóng biểu tình vì giá sinh hoạt tăng cao 18/10/2026 04:56 Pháp triển khai các biện pháp an ninh trên toàn quốc trước làn sóng biểu tình ngày 17/10 nhằm phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và giá nhiên liệu leo thang.

Ông Zelensky kêu gọi EU cung cấp gần 79 tỷ USD, 300 tên lửa Patriot 17/10/2026 14:45 Tổng thống Zelensky đề nghị EU cung cấp thêm 79 tỷ USD và 300 tên lửa Patriot, trong lúc Ukraine vừa cần tiền vừa thiếu vũ khí.

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh miễn loạt trừng phạt với Nga 17/10/2026 10:29 Ông Trump duyệt sắc lệnh miễn thực thi gói trừng phạt nhằm vào nền kinh tế Nga mới ban hành tháng trước, sau thỏa thuận diesel gây tranh cãi.

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia 17/10/2026 08:56 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh 17/10/2026 05:32 Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.

Ukraine chỉ còn "vài quả" tên lửa Patriot giữa lúc chiến sự căng thẳng 16/10/2026 16:01 Trong lúc Nga gia tăng các đợt tập kích tên lửa vào Ukraine trước mùa Đông, kho tên lửa Patriot của Kiev được cho là đã cạn kiệt, đặt hệ thống phòng không nước này trước sức ép lớn.

Động đất có độ lớn 7,0 tại Kamchatka của Nga 16/10/2026 12:49 Một trận động đất có độ lớn 7,0 đã làm rung chuyển khu vực bán đảo Kamchatka của Nga.

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn 16/10/2026 09:45 Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.

Tổng thống Ukraine gặp lãnh đạo Bỉ, chưa giải được bài toán tài sản Nga 16/10/2026 07:54 Ngày 15/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Bỉ Bart De Wever bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels.

Bỉ ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do virus Tây sông Nile 16/10/2026 04:35 Giới chức y tế Bỉ cho biết nước này ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên do virus Tây sông Nile (West Nile virus), loại virus lây truyền qua muỗi đang gây ra nhiều ca nhiễm tại châu Âu.

Ông Zelensky "tiến thoái lưỡng nan" trước sức ép từ Mỹ 15/10/2026 04:06 Thỏa thuận diesel của ông Trump với Nga khiến Tổng thống Zelensky đứng trước tình thế "tiến không được, lùi không xong", khi lựa chọn nào cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thế khó của Ukraine trước sức ép của Tổng thống Trump 14/10/2026 15:18 Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách tăng sức ép với Ukraine với hy vọng nhanh chóng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Nhật Bản có thể rơi xuống vị trí nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới? 14/10/2026 13:42 Trong dự báo trước đó đưa ra hồi tháng 4/2026, IMF nhận định Anh sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2029, song theo dự báo mới, thời điểm này có thể đến sớm hơn hai năm.

UAV phản lực Nga làm thay đổi bài toán phòng không của Ukraine 14/10/2026 10:33 Khi làn sóng UAV của Nga bắt đầu tràn vào bầu trời Ukraine với tốc độ hơn, độ cao lớn hơn và khả năng xuyên thủng lớn hơn vào mùa hè và mùa thu năm 2026, bài toán phòng không của Kiev đã thay đổi.

Những chiến địa định đoạt cục diện bầu cử giữa kỳ Mỹ 14/10/2026 05:23 Bầu cử giữa kỳ sẽ định hình cán cân quyền lực tại quốc hội Mỹ, trong đó kết quả tại một số bang chiến địa có thể mang tính quyết định.

Trung Quốc đột phá công nghệ đường sắt, hướng tới tốc độ 400km/h 13/10/2026 16:34 Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ cơ bản thiết lập được một hệ thống đổi mới khoa học và công nghệ đóng vai trò dẫn dắt quá trình hiện đại hóa ngành đường sắt Trung Quốc.

Hàn Quốc: Đâm dao tại trung tâm thương mại khiến nhiều người bị thương 13/10/2026 15:05 Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã có 1 người bị ngưng tim và 7 người khác bị thương sau khi một đối tượng là nam giới đã đâm hàng loạt người trong trung tâm thương mại ở thành phố Incheon, phía Tây Seoul, ngày 13/10.

Bầu cử Mỹ: Tổng thống Donald Trump chạy đua vận động cử tri 13/10/2026 10:31 Theo các cố vấn, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tới những khu vực có đông cử tri Cộng hòa gần như chắc chắn sẽ giúp ông thu hút đám đông thân thiện, đồng thời khiến giới báo chí tích cực đưa tin.

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia 13/10/2026 08:09 Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.

Nga miễn visa 30 ngày cho công dân Việt Nam từ 15/10 13/10/2026 05:55 Công dân Việt Nam được nhập cảnh Nga không cần visa và lưu trú tối đa 30 ngày với mục đích du lịch, thăm thân hoặc công tác, từ ngày 15/10.

Điện Kremlin: Tổng thống Putin sẵn sàng ngừng tấn công Ukraine ngày bầu cử 13/10/2026 04:50 Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng ra lệnh cho quân đội không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong ngày nước này tổ chức bầu cử, nếu Kiev quyết định tiến hành cuộc bỏ phiếu.

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp 12/10/2026 18:10 Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.

Elon Musk: Đã đến lúc Ukraine có lãnh đạo mới 12/10/2026 15:25 Elon Musk bày tỏ đồng tình với Tổng thống Trump khi cho rằng, ông Zelensky "đi quá xa" và đã đến lúc Ukraine có một tổng thống mới.

Lỗ hổng kỹ thuật phía sau vụ tiêm thuốc độc bất thành ở Mỹ 12/10/2026 11:25 Vụ hành quyết bất thành tại Tennessee làm dấy lên nghi vấn về quy trình tiêm thuốc độc, từ việc đưa thuốc vào máu đến khả năng phát hiện và xử lý sự cố.

Sân bay Ả-rập Xê-út rung chuyển vì bị tấn công, hơn 320 người thương vong 12/10/2026 08:20 Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả-rập Xê-út (GACA) ngày 11/10 xác nhận, một cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh đã khiến 12 người thiệt mạng (trong đó có một công dân Mỹ) và 309 người khác bị thương.

Ukraine tố Nga tập kích sau khi ông Trump thông báo "ngừng bắn năng lượng" 12/10/2026 08:14 Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine, vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố Moskva - Kiev nhất trí ngừng bắn trong lĩnh vực này.

Ba Lan điều tra âm mưu ám sát Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng 12/10/2026 04:00 Giới chức Ba Lan cho biết cảnh sát nước này đã nhận được thông tin về một âm mưu nhằm ám sát Thủ tướng Donald Tusk và Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.