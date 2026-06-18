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Tập huấn phổ biến Luật Quảng cáo và quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Hội nghị tập huấn nhằm cập nhật Luật Quảng cáo (sửa đổi), nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chuyên môn và doanh nghiệp ở Hà Tĩnh trong triển khai hoạt động quảng cáo.

Sáng 18/6, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến Luật Quảng cáo (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách lĩnh vực quảng cáo của các sở, ban, ngành, đơn vị; cán bộ phụ trách văn hóa – xã hội tại các xã, phường cùng đại diện doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

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Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Quảng cáo (sửa đổi) và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; cập nhật một số quy định mới liên quan đến hoạt động quảng cáo trong giai đoạn hiện nay; nhất là các nội dung về cấp phép, quản lý nội dung quảng cáo, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo, các quy định xử lý vi phạm…

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Bà Vũ Thu Thuỷ - Trưởng phòng Quảng cáo và Tuyên truyền (Cục Văn hóa, cơ sở, gia đình và thư viện - Bộ VH-TT&DL) phổ biến các điểm mới của Luật Quảng cáo.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung giới thiệu các nội dung liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2035. Trong đó, làm rõ các nguyên tắc quản lý, bố trí hệ thống bảng quảng cáo, biển quảng cáo ngoài trời; yêu cầu đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, cảnh quan môi trường, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

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Ông Phạm Thành Minh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Quảng cáo Hà Nội truyền đạt các nội dung về quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn quản lý hoạt động quảng cáo tại cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

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Ông Trần Thanh Hoài - Phó Chánh văn phòng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến tại hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa, quảng cáo và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đưa hoạt động quảng cáo trên địa bàn Hà Tĩnh phát triển đúng quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.

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Tags:

#Luật Quảng cáo #quy hoạch quảng cáo #Hà Tĩnh #quảng cáo ngoài trời #quản lý nhà nước

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