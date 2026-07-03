Tây Ban Nha vào vòng 1/8 World Cup sau trận thắng 3-0

Rạng sáng 3/7, đoàn quân của HLV Luis De La Fuente thắng thuyết phục trước Áo ở vòng 32 đội World Cup.
Không chỉ giành vé vào vòng trong, Tây Ban Nha duy trì thành tích chưa để thủng lưới bàn nào kể từ đầu giải, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 14.
Ngay từ những phút đầu, Tây Ban Nha đã chủ động áp đặt thế trận bằng lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Lamine Yamal liên tục khuấy đảo hàng thủ Áo, trong khi Aymeric Laporte tạo ra nhiều sóng gió từ các tình huống cố định. Đội bóng xứ bò tót từng đưa được bóng vào lưới đối phương sau pha dứt điểm của Marc Cucurella, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài xác định thủ môn Alexander Schlager đã bị phạm lỗi.
Sức ép không ngừng nghỉ cuối cùng cũng mang lại thành quả ở cuối hiệp một. Từ đường chuyền chuẩn xác của Cucurella ở phút 36, Mikel Oyarzabal lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số, nâng thành tích ghi bàn của anh lên 24 pha lập công trong 16 trận quốc tế gần nhất. Trước khi hiệp đấu khép lại, Alex Baena còn đưa bóng dội xà, trong khi Yamal bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt trong gang tấc.
Sau giờ nghỉ, Áo nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và từng khiến hàng thủ Tây Ban Nha thót tim với cú đánh đầu vọt xà của Sasa Kalajdzic. Tuy nhiên, sự khác biệt về đẳng cấp nhanh chóng được thể hiện. Pedro Porro ghi bàn thắng cấp tuyển đầu tiên trong sự nghiệp bằng một pha đánh đầu từ đường kiến tạo của Baena, giúp Tây Ban Nha nắm chắc chiến thắng. Đến phút 89, Oyarzabal hoàn tất cú đúp sau thêm một pha kiến tạo của Cucurella, khép lại màn trình diễn hoàn hảo của "La Roja".
Với chiến thắng 3-0, Tây Ban Nha hiên ngang tiến vào vòng 16 đội và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Trong khi đó, hành trình của Áo dừng lại, nhưng việc lần đầu góp mặt ở vòng knock-out World Cup kể từ năm 1954 vẫn là dấu mốc đáng tự hào đối với đoàn quân của HLV Ralf Rangnick.
Trận đấu giữa Scotland vs Brazil đã kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-0 dành cho Selecao, trong đó ngôi sao Vinicius Junior tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, bên cạnh bàn ấn định tỷ số của Matheus Cunha. Kết quả này giúp Brazil giành ngôi đầu bảng để vào vòng 1/16.
Bosnia đã nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Qatar ở lượt trận cuối bảng B. Kết quả này giúp đại diện châu Âu kết thúc vòng bảng với 4 điểm và rộng cửa góp mặt ở vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, trong khi Qatar chính thức dừng bước.
Lionel Messi đã vượt qua kỷ lục ghi bàn tại World Cup của Miroslav Klose để tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại, góp công lớn giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng 1/16.
Ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026, Ai Cập dù bị New Zealand dẫn bàn từ khá sớm song vẫn xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao Mohamed Salah, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng đấu với 4 điểm. Ngoài ra, đây cũng là thắng lợi đầu tiên của Ai Cập trong lịch sử tham dự các VCK World Cup.