Thị trường ô tô cũ "về đâu" khi thực hiện quy định khí thải?

(Baohatinh.vn) - Sau khi quy định về khí thải có hiệu lực, thị trường ô tô cũ Hà Tĩnh ghi nhận sự chuyển biến, các dòng xe được “định giá lại” theo khả năng đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải.
“Khi mua xe cũ, ngoài yêu cầu về mẫu mã, chất lượng, tôi quan tâm đặc biệt đến chất lượng khí thải. Mua xe mà vài tháng lại phải sửa để đi đăng kiểm thì rất phiền và tốn kém"- anh Lê Đức Anh (người mặc áo trắng, ở xã Cẩm Bình) cho hay.
Người mua không còn chỉ chọn xe theo hình thức, mẫu mã mà đang cân nhắc cả chi phí bảo dưỡng và rủi ro không đạt tiêu chuẩn khí thải. Những chiếc xe giá rẻ, "đời sâu" từng khá "hút khách" nay lại khó bán ra trên thị trường.
Từ 1/3/2026, việc thực hiện kiểm định khí thải theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới. Theo đó, các xe ô tô phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng với năm sản xuất tại thời điểm kiểm định.
- Mức 1 (áp dụng cho xe sản xuất trước 1999): Là ngưỡng thấp nhất, cho phép lượng khí thải cao hơn, phù hợp với công nghệ động cơ cũ.
- Mức 2 (1999 – trước 2017): Siết chặt hơn mức 1, yêu cầu xe phải có hệ thống đốt và xử lý khí thải ổn định hơn.
- Mức 3 (2017 – trước 2022): Tiệm cận các tiêu chuẩn khí thải hiện đại, kiểm soát chặt các chỉ số CO, HC, NOx.
- Mức 4 (từ 2022 trở đi): Mức cao nhất hiện nay, tương đương tiêu chuẩn khí thải tiên tiến, yêu cầu hệ thống xử lý khí thải hoạt động hiệu quả.
Xe không cần đạt mức cao nhất, nhưng phải đạt đúng mức tương ứng với năm sản xuất. Nếu không đạt sẽ không được cấp đăng kiểm, đồng nghĩa không đủ điều kiện lưu hành.
Bộ Công thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định về việc quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sở hữu quần thể tiện ích vui chơi giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, Vịnh Tiên trong lòng Vinhomes Green Paradise sẽ là bệ phóng đưa Cần Giờ lên bản đồ các điểm đến du lịch hàng đầu châu Á và thế giới. Dòng khách lên tới 40 triệu người/năm trong tương lai giúp Vịnh Tiên tạo lực hút mạnh mẽ với giới đầu tư.
Giá dầu thế giới giảm sâu khi kỳ vọng nguồn cung được cải thiện sau khi Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran, chấm dứt đà tăng nóng trước đó. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Tĩnh trong tháng 3 năm 2026 ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Dù vẫn trong ngưỡng kiểm soát, song xu hướng này đang cho thấy áp lực lạm phát và đặt ra thách thức đối với công tác điều hành giá.
Bộ Tài chính đề xuất chính sách khen thưởng người tố giác hành vi bán hàng không lập và giao hóa đơn điện tử. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cục Thuế yêu cầu chậm nhất đến ngày 8/4, các nhà cung cấp phần mềm phải gửi toàn bộ danh sách khách hàng đang sử dụng phần mềm kế toán của mình. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, các sở, ngành và chủ đầu tư đang tập trung hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án thí điểm giai đoạn II, phường Thành Sen.
Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu doanh thu 450.000 tỷ đồng năm 2026; trong đó, ở mảng công nghiệp, VinFast dự kiến bàn giao 300.000 ôtô điện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhiều ngân hàng nâng lãi suất huy động lên trên 9%/năm ở kỳ hạn dài, phản ánh áp lực thanh khoản và xu hướng tăng chi phí vốn trên thị trường. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lãi suất vay mua ôtô tại nhiều ngân hàng đã tiệm cận 14%/năm sau giai đoạn ưu đãi, khiến chi phí trả nợ tăng mạnh, đặc biệt ở kỳ thả nổi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Những “cú lắc” với biên độ lớn trong những ngày gần đây của giá vàng khiến thị trường Hà Tĩnh chững lại và trở nên trầm lắng hơn. Thay vì “lướt sóng” như trước, nhiều người theo dõi diễn biến thị trường và chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi giao dịch.
Đề xuất mới cho phép tính thêm chi phí y tế và giáo dục có thể nâng tổng mức giảm trừ lên hơn 300 triệu đồng mỗi năm, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế của người có thu nhập trung bình. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chỉ với vài chục ngàn đồng, người tiêu dùng dễ dàng sở hữu những chiếc kính râm gắn mác thương hiệu xa xỉ, nhưng đằng sau vẻ ngoài "thời thượng" đó, cái giá phải trả có thể là sự suy giảm thị lực vĩnh viễn.
Heineken dừng sản xuất quy mô lớn tại Singapore, chuyển một phần sang Việt Nam, qua đó củng cố vai trò trung tâm sản xuất trong khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hành vi duy trì tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản chứng khoán… bằng thông tin định danh giả mạo được đề xuất phạt đến 100 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.