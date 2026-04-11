Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Thị trường ô tô cũ "về đâu" khi thực hiện quy định khí thải?

Kiều Sương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sau khi quy định về khí thải có hiệu lực, thị trường ô tô cũ Hà Tĩnh ghi nhận sự chuyển biến, các dòng xe được “định giá lại” theo khả năng đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải.

bqbht_br_2.png
Từ 1/3/2026, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô chính thức có hiệu lực nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, thông qua việc kiểm soát nghiêm ngặt khí thải từ phương tiện giao thông. ﻿Quy định này đặt ra “bài kiểm tra” cho phương tiện đang lưu hành, khiến thị trường ô tô cũ nhanh chóng được tái cấu trúc lại theo từng phân khúc, dựa vào tiêu chí an toàn khi lưu thông.
bqbht_br_22.png
Sau hơn 1 tháng triển khai, thị trường ô tô cũ tại Hà Tĩnh vẫn ghi nhận mua bán diễn ra ổn định ở nhóm xe đời trung bình và đời cao, đáp ứng tốt tiêu chuẩn khí thải và có chi phí vận hành hợp lý. Nhóm xe được sản xuất từ 2017 trở về trước ghi nhận "rớt giá" khoảng 20-30%.
bqbht_br_23.png
Tại cửa hàng ô tô cũ Phúc Anh Auto (phường Thành Sen), mỗi chiếc xe nhập vào đều được kiểm tra kỹ hệ thống động cơ, đặc biệt là các chỉ số khí thải. Nhân viên kỹ thuật tiến hành rà soát, bảo dưỡng những hạng mục cần thiết nhằm đảm bảo xe có thể đáp ứng yêu cầu đăng kiểm. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng xe bán ra mà còn tạo sự yên tâm cho khách hàng trong bối cảnh tiêu chuẩn khí thải ngày càng siết chặt.
bqbht_br_20.png
Anh Nguyễn Tuấn Anh - đại diện cửa hàng ô tô cũ Phúc Anh Auto cho biết: "Trong quá trình chúng tôi tiến hành thu mua các loại xe ô tô đã có sự biến động về giá. Cụ thể, mỗi chiếc xe ở các đời cũ, niên hạn khoảng từ 7-10 năm trở lên bị "rớt giá" khoảng 20-30% so với trước. Còn các loại xe đời mới vẫn giữ được mức giá trên thị trường."
bqbht_br_6.png
Tại cửa hàng Chợ ô tô Hà Tĩnh (phường Thành Sen), trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được khoảng 5-7 chiếc. Tuy nhiên, trong vòng 1 tháng trở lại đây, các dòng xe sản xuất từ 2017 trở về trước rất khó bán.
bqbht_br_7.png
Anh Dương Đình Tuấn - chủ cửa hàng Chợ ô tô Hà Tĩnh cho biết: "Khách hàng giờ hỏi rất kỹ về vấn đề khí thải. Những xe đời quá cũ khó được khách hàng lựa chọn trong khi xe đời tầm trung, máy còn tốt lại dễ giao dịch. Giá cả cũng có sự chênh lệch rõ rệt giữa các xe cùng dòng nhưng khác đời."
bqbht_br_1.png﻿
﻿bqbht_br_5.png﻿﻿
“Khi mua xe cũ, ngoài yêu cầu về mẫu mã, chất lượng, tôi quan tâm đặc biệt đến chất lượng khí thải. Mua xe mà vài tháng lại phải sửa để đi đăng kiểm thì rất phiền và tốn kém"- anh Lê Đức Anh (người mặc áo trắng, ở xã Cẩm Bình) cho hay.
bqbht_br_10.png
bqbht_br_13.png﻿
bqbht_br_12.png
Người mua không còn chỉ chọn xe theo hình thức, mẫu mã mà đang cân nhắc cả chi phí bảo dưỡng và rủi ro không đạt tiêu chuẩn khí thải. Những chiếc xe giá rẻ, "đời sâu" từng khá "hút khách" nay lại khó bán ra trên thị trường.
bqbht_br_11.png
Nhiều chủ xe đang chủ động bảo dưỡng để kéo dài tuổi thọ phương tiện. Điều này cũng khiến các gara sửa chữa trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình thích ứng của thị trường ô tô cũ.
bqbht_br_14.png
Anh Nguyễn Văn Tấn - chủ gara ô tô Tấn Huế (phường Thành Sen) cho biết: "Thời gian gần đây, lượng xe đưa vào gara để kiểm tra, bảo dưỡng trước khi đi đăng kiểm tăng rõ rệt. Khách hàng chủ động hơn, không chờ đến sát hạn đăng kiểm mà mang xe đến kiểm tra sớm, nhất là những xe đã sử dụng nhiều năm...".
bqbht_br_21.png
Những xe được chăm sóc, bảo dưỡng tốt vẫn đạt tiêu chuẩn, giá cả giữ ổn định.
9.png
Theo các chuyên gia, quy định kiểm định khí thải không nhằm loại bỏ xe cũ, mà hướng tới kiểm soát phương tiện phát thải cao. Tuy nhiên, trong dài hạn, chính sách này sẽ tạo ra một quá trình “sàng lọc tự nhiên”, buộc thị trường phải dịch chuyển theo hướng chất lượng hơn. Xe không đạt chuẩn sẽ dần bị đào thải hoặc phải nâng cấp.

Từ 1/3/2026, việc thực hiện kiểm định khí thải theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới. Theo đó, các xe ô tô phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng với năm sản xuất tại thời điểm kiểm định.

- Mức 1 (áp dụng cho xe sản xuất trước 1999): Là ngưỡng thấp nhất, cho phép lượng khí thải cao hơn, phù hợp với công nghệ động cơ cũ.

- Mức 2 (1999 – trước 2017): Siết chặt hơn mức 1, yêu cầu xe phải có hệ thống đốt và xử lý khí thải ổn định hơn.

- Mức 3 (2017 – trước 2022): Tiệm cận các tiêu chuẩn khí thải hiện đại, kiểm soát chặt các chỉ số CO, HC, NOx.

- Mức 4 (từ 2022 trở đi): Mức cao nhất hiện nay, tương đương tiêu chuẩn khí thải tiên tiến, yêu cầu hệ thống xử lý khí thải hoạt động hiệu quả.

Xe không cần đạt mức cao nhất, nhưng phải đạt đúng mức tương ứng với năm sản xuất. Nếu không đạt sẽ không được cấp đăng kiểm, đồng nghĩa không đủ điều kiện lưu hành.

Tin liên quan

Tags:

#thị trường mua bán xe ô tô cũ #quy định khí thải #đăng kiểm ô tô

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bất động sản dòng tiền Vịnh Tiên tại thủ phủ du lịch mới của châu Á tăng sức hút cực mạnh

Bất động sản dòng tiền Vịnh Tiên tại thủ phủ du lịch mới của châu Á tăng sức hút cực mạnh

Giá vàng bật tăng mạnh

Giá vàng bật tăng mạnh

Chỉ số giá tiêu dùng của Hà Tĩnh tăng do đâu?

Chỉ số giá tiêu dùng của Hà Tĩnh tăng do đâu?

Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống

Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống

Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới

Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới

Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Mua kính rẻ, "bán" thị lực

Mua kính rẻ, "bán" thị lực

