Thị trường ô tô cũ "về đâu" khi thực hiện quy định khí thải?

Từ 1/3/2026, việc thực hiện kiểm định khí thải theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới. Theo đó, các xe ô tô phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng với năm sản xuất tại thời điểm kiểm định.

- Mức 1 (áp dụng cho xe sản xuất trước 1999): Là ngưỡng thấp nhất, cho phép lượng khí thải cao hơn, phù hợp với công nghệ động cơ cũ.

- Mức 2 (1999 – trước 2017): Siết chặt hơn mức 1, yêu cầu xe phải có hệ thống đốt và xử lý khí thải ổn định hơn.

- Mức 3 (2017 – trước 2022): Tiệm cận các tiêu chuẩn khí thải hiện đại, kiểm soát chặt các chỉ số CO, HC, NOx.

- Mức 4 (từ 2022 trở đi): Mức cao nhất hiện nay, tương đương tiêu chuẩn khí thải tiên tiến, yêu cầu hệ thống xử lý khí thải hoạt động hiệu quả.

Xe không cần đạt mức cao nhất, nhưng phải đạt đúng mức tương ứng với năm sản xuất. Nếu không đạt sẽ không được cấp đăng kiểm, đồng nghĩa không đủ điều kiện lưu hành.