Thị trường ôtô cuối năm ở Hà Tĩnh: Tăng ưu đãi đón sức mua

Sau thời gian tìm hiểu, gia đình chị Phan Thị Mơ (xã Phúc Trạch) đã quyết định mua ô tô điện VF3 Plus. Thời điểm này, bên cạnh các chính sách ưu đãi, chương trình “Vì tương lai xanh” của VinFast còn giảm trực tiếp 3% giá niêm yết, góp phần giúp gia đình chị có thêm động lực đưa ra quyết định mua xe. Sau giảm giá, chiếc xe có giá hơn 287 triệu đồng.

Chị Phan Thị Mơ, xã Phúc Trạch nhận xe VF3 tại Showroom.

Chị Mơ chia sẻ: “Tôi đã tìm hiểu về xe điện từ lâu và thích mẫu VF3 vì chi phí phải chăng, đi lại tiết kiệm. Từ tháng 10, ngoài các ưu đãi như miễn 100% lệ phí trước bạ, hỗ trợ sạc xe, phụ kiện, hãng còn có chương trình "Vì tương lai xanh" nên tôi quyết định mua xe. Tôi thấy thời điểm này mua xe khá hợp lý vì có nhiều ưu đãi, xe có thể nhận ngay, không phải chờ đợi. Có xe trước Tết cũng thuận tiện hơn cho việc đi lại của gia đình”.

Sau thời gian trầm lắng, thời điểm này, sức mua ôtô tại Hà Tĩnh có dấu hiệu tăng trưởng, thị trường dần sôi động trở lại. Ghi nhận tại nhiều đại lý trên địa bàn, lượng xe bán ra tăng, trong đó có cả các dòng xe điện, xe xăng và xe hybrid. Các chương trình ưu đãi về giá, hỗ trợ tài chính cùng sự đa dạng về mẫu mã đang tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Khách hàng xem xe tại showroom Geely (xã Cẩm Bình).

Tại showroom Geely (xã Cẩm Bình), đơn vị hiện phân phối các dòng xe điện và xe xăng. Dù mới gia nhập thị trường ôtô Hà Tĩnh chưa lâu, showroom đã ghi nhận những tín hiệu tích cực về sức mua. Những ngày này, lượng khách đến tham quan, tìm hiểu các dòng xe có xu hướng tăng, nhất là khi nhu cầu mua sắm ô tô dịp cuối năm bắt đầu rõ nét hơn.

Anh Nguyễn Huy Hoàng – Tổng Giám đốc Chi nhánh Geely Hà Tĩnh cho biết: “Là hãng xe mới đến từ Trung Quốc, nhưng với thiết kế hiện đại, công nghệ vượt trội, các dòng xe của Geely đang dần nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Trong tháng 9 vừa qua, số xe bán ra đạt 20 xe, tăng khoảng 30% so với doanh số các tháng trước. Càng về cuối năm, sức mua càng tăng. Riêng dòng Geely EX2 là mẫu xe bán chạy tại showroom, số lượng xe bán ra trong tháng 10 đã đạt 30 xe và dự kiến còn tăng khi hãng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi”.

Showroom VinFast Hà Vinh (xã Cẩm Bình) sẵn số lượng lớn các mẫu xe để chuẩn bị cho các tháng cuối năm.

Ở phân khúc xe điện, VinFast tiếp tục ghi nhận sức mua đáng chú ý. Trong tháng 9 vừa qua, xe VinFast chiếm 48% thị trường ôtô tại Hà Tĩnh. Để đón đầu nhu cầu mua sắm cuối năm, các showroom đã chủ động nguồn hàng, tập trung vào những mẫu xe được khách hàng ưa chuộng như VF2, VF3, VF5 Plus, VF7, VF9…

Anh Nguyễn Anh Sơn – Giám đốc Kinh doanh VinFast Hà Vinh (xã Cẩm Bình) cho hay: “Trong 10 ngày đầu tháng 10, showroom đã hoàn thành 40% kế hoạch doanh số tháng. Để chuẩn bị cho giai đoạn cuối năm, hiện showroom đã nhập về hơn 170 xe thuộc các dòng. Riêng dòng VF2 có nhiều khách đặt mua, một số trường hợp phải đặt trước và chờ xe. Bên cạnh đó, các chương trình như "Vì tương lai xanh", hỗ trợ trả góp với mức trả trước chỉ 40 triệu đồng cũng tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận ô tô dễ dàng hơn”.

Các mẫu xe đang sẵn tại showroom Kia Mazda Peugeot Hoàng Hà

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm, thị trường ôtô Hà Tĩnh tiêu thụ 7.590 xe, tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xe sang đạt 52 xe, xe phổ thông đạt 7.538 xe. Một số thương hiệu có lượng xe bán ra đáng chú ý gồm: VinFast 2.195 xe, Toyota 1.217 xe, Hyundai 864 xe, Mitsubishi 766 xe, Ford 730 xe, Kia 550 xe, Honda 477 xe và Mazda 450 xe...

Với đà tăng trưởng trong những tháng vừa qua, thị trường ôtô Hà Tĩnh được kỳ vọng tiếp tục duy trì sức mua trong 3 tháng cuối năm 2026. Đây cũng là thời điểm các hãng và đại lý đẩy mạnh chương trình khuyến mãi, hỗ trợ khách hàng, đồng thời chủ động nguồn cung để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm.

Nhiều khách nhận ﻿xe trong những ngày đầu tháng 10.

Ông Lê Văn Thủy – Giám đốc điều hành showroom Kia Mazda Peugeot Hoàng Hà cho biết: “Chúng tôi hiện đang phân phối 4 hãng xe gồm Kia, Mazda, Peugeot và BMW. Bên cạnh các chương trình ưu đãi chung của hãng, đại lý còn có chính sách hỗ trợ giảm giá từ 50-80 triệu đồng mỗi xe tuỳ dòng. Thời điểm này là thời điểm thuận lợi để khách hàng mua xe bởi các hãng đang đẩy mạnh tiêu thụ xe sản xuất trong năm, với chính sách bán hàng và giá ưu đãi. Khách hàng đặt mua vào thời điểm này cũng có cơ hội nhận xe ngay hoặc rút ngắn thời gian chờ đợi.”

Với các chương trình giảm giá, ưu đãi cùng nguồn cung dồi dào đang tạo thêm động lực cho thị trường ôtô tại Hà Tĩnh bứt tốc trong giai đoạn cuối năm. Đây cũng là cơ hội để người dân lựa chọn, sở hữu những dòng xe phù hợp với nhu cầu đi lại và khả năng tài chính, nhất là thời điểm gần Tết.