Người mua ô tô vội tất toán khoản vay khi phát hiện lãi suất tăng lên 19,4%

Lãi suất thả nổi vay mua ô tô vọt lên mức 17-18% mỗi năm, thậm chí tiệm cận 20% tạo nên áp lực tài chính đè nặng lên người mua xe trả góp. Một số cá nhân lẫn tài xế dịch vụ phải xoay xở tất toán khoản vay trước hạn, hoặc chật vật tìm cách trụ lại trước biến động.

Một khách hàng đang tham khảo ô tô tại đại lý (Ảnh: Phùng Thế Anh).

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Tất toán khoản vay khi lãi suất tăng lên 19,4%

Chia sẻ với PV báo Dân trí, chị Hà Liên, sống tại Hà Nội, cho biết, chị vừa tất toán toàn bộ khoản vay mua ô tô trả góp sau khi biết lãi suất tăng lên 19,4%/năm kể từ kỳ điều chỉnh ngày 1/10.

Khoản vay 200 triệu đồng của chị có hiệu lực từ tháng 9/2024, kỳ hạn 48 tháng (4 năm). Sau kỳ điều chỉnh 1/10, lãi suất tăng lên 19,4%/năm, biên độ 6,6 điểm phần trăm mỗi năm. Sau hai năm, dư nợ còn lại 99.992.000 đồng, số tiền cần đóng vào ngày trả lãi 15/10 là gần 5,7 triệu đồng.

"Tôi chấp nhận chịu phạt 2% trên dư nợ còn lại (khoảng 2 triệu đồng - PV) để tất toán khoản vay vì lãi suất thả nổi quá cao và bản thân cũng đang sẵn một khoản tiền nhàn rỗi", chị cho hay.

Chị nói thêm, thời điểm làm thủ tục vay mua ô tô, chị không được bên bán tư vấn rõ ràng về rủi ro lãi suất có thể tăng cao như hiện tại.

Theo góc nhìn của chị Liên, với kịch bản lãi suất neo cao như hiện nay, chỉ nên vay mua ô tô trả góp nếu có tài chính vững vàng hoặc dòng tiền ổn định. Còn không, người mua nên cân nhắc đến phương án di chuyển bằng taxi, xe công nghệ cho đến khi lãi suất hạ nhiệt.

"Việc gánh thêm chi phí tài chính cho một tài sản có biên độ khấu hao nhanh như ô tô sẽ tạo ra áp lực tài chính rất lớn", chị nêu quan điểm.

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"Lãi vay thả nổi cao như hiện tại thì tài xế dịch vụ khó mà trụ nổi"

Lãi suất vay mua ô tô thả nổi neo cao như hiện tại cũng đẩy nhiều tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải vào thế khó.

Anh Minh Trực, một tài xế chạy xe dịch vụ tại tỉnh Bình Định (cũ), cho biết: "Lãi vay mua ô tô tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến giới tài xế dịch vụ. Lãi tăng đồng nghĩa với việc chi phí vốn hàng tháng bị đẩy lên, trực tiếp bào mòn khoản lợi nhuận thu về".

Theo anh Trực, lãi vay mua ô tô duy trì quanh mốc 12%/năm sẽ "dễ thở" cho những người làm nghề. Càng vượt xa ngưỡng này, gánh nặng tài chính càng lớn. Đó là chưa kể đến các rủi ro khác trong bối cảnh mức phạt vi phạm giao thông ngày càng tăng.

"Lãi suất cao sẽ tác động dây chuyền đến toàn ngành kinh doanh dịch vụ vận tải. Khi áp lực tài chính đè nặng, những tài xế bị "ngộp" lãi sẽ bất chấp nhận cuốc với giá rẻ. Điều này vô hình trung kéo mặt bằng giá cước xuống thấp", anh bộc bạch.

Thực tế, ngành dịch vụ vận tải đang rơi vào cảnh "cung vượt quá cầu" do lượng xe đổ vào thị trường quá lớn, trong khi tệp khách hàng lại thu hẹp vì nhiều gia đình đã tự sắm ô tô cá nhân.

Lãi suất cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua ô tô của khách hàng (Ảnh: Lee Hoàng).

Dù anh Trực chọn phương án thế chấp sổ đỏ để hưởng lãi suất ưu đãi hơn, nhưng nguồn thu suy giảm vẫn tạo ra áp lực tâm lý, dễ dẫn đến cảm giác căng thẳng, bực bội và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống gia đình.

"Với lãi vay ô tô tiệm cận 20% như hiện nay, việc vay tiền mua xe để gia nhập ngành là nước đi cực kỳ mạo hiểm. Chỉ những người đã lỡ gắn bó mới tiếp tục trụ lại. Những ai muốn theo nghề nên lựa chọn giải pháp an toàn là chạy xe cho các công ty, thay vì tự gánh rủi ro vay nợ mua xe", anh Trực đưa ra lời khuyên.

Để tự "cứu mình" trong giai đoạn khó khăn, giải pháp hiện tại của anh Trực là chủ động làm thêm nội dung trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá dịch vụ, nỗ lực giữ chân tệp khách quen, đồng thời linh hoạt tìm kiếm thêm các hướng đi mới nhằm đa dạng hóa nguồn thu.

Anh Việt, một tài xế công nghệ khác, chọn vay mua xe với lãi suất cố định ngay từ đầu. Anh cho biết mỗi tháng phải trả cả gốc và lãi 10,5 triệu đồng, trong thời hạn vay 5 năm.

“Tôi coi đó như chi phí thuê xe. Sau 5 năm, tôi tính chiếc xe cũng khấu hao hết. Mỗi ngày tôi làm việc 8-10 tiếng, cuối tháng còn dư 10-15 triệu đồng, đủ chi tiêu. Khác với lái xe thuê, mình có tài sản riêng và chủ động hơn trong việc giải quyết công việc cá nhân, gia đình”, anh Việt chia sẻ.

"Được cái ở TPHCM cứ ra đường bật app là có khách, bất kể đêm ngày, mưa nắng. Có sức tới đâu làm tới đó chứ không sợ hết khách", anh Việt nói.

Anh Việt chọn lãi suất cố định vì bản thân từng "ngấm đòn", trải qua áp lực khi vay theo lãi suất thả nổi. Lãi vay tăng khiến chi phí trả nợ vượt quá khả năng xoay xở, buộc anh phải bán xe để tất toán khoản vay và chịu khoản lỗ đáng kể.

Anh Nguyễn Hữu Chiến, người có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ô tô, cho biết, trong suốt thời gian làm nghề, anh chưa từng thấy lãi suất vay ô tô thả nổi cao như giai đoạn này. Theo anh, trước khi quyết định mua ô tô, người mua nên yêu cầu ngân hàng làm rõ mọi điều kiện vay bằng văn bản trước khi ký hợp đồng, đặc biệt là công thức tính lãi suất thả nổi, chu kỳ điều chỉnh và các chi phí phát sinh. Hãy chủ động đề nghị lập bảng tính minh họa cho nhiều kịch bản, ví dụ như khi lãi suất tăng thêm 2%, 4% hoặc 6%, để tự đánh giá khả năng trả nợ. Riêng với nhóm mua xe kinh doanh dịch vụ, bài toán tài chính đòi hỏi sự khắt khe hơn nhiều. Người mua nên lập một phương án tài chính trong tình huống bất lợi: doanh thu giảm, trong khi chi phí vận hành và lãi suất ngân hàng cùng tăng. Nếu một phương án kinh doanh chỉ đủ trả nợ khi xe hoạt động đều đặn mỗi ngày, không hư hỏng, không có thời gian nghỉ và doanh thu luôn đạt kỳ vọng, thì đó là một phương án tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.