Tiếp Hải Phòng trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh muốn nối dài đà khởi sắc

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB Hải Phòng vào lúc 18h ngày 24/10 trong khuôn khổ vòng 5 V.League 1 - 2026/2027.

Trong khuôn khổ vòng 5 V.League 1 - 2026/2027, vào lúc 18h ngày 24/10, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón đối thủ là CLB Hải Phòng. Với lợi thế sân nhà cùng khởi đầu tương đối tích cực, đội bóng núi Hồng có cơ sở để hướng tới một kết quả thuận lợi, dù đối thủ không phải cái tên dễ bị khuất phục.

Bước vào mùa giải mới, CLB Hải Phòng có nhiều thay đổi về lực lượng sau thời gian chuẩn bị. Đội bóng đất Cảng bổ sung những gương mặt mới ở cả ba tuyến, từng bước hoàn thiện đội hình và xây dựng sự gắn kết trong lối chơi. Tuy nhiên, những biến động nhân sự cũng khiến quá trình vận hành chiến thuật cần thêm thời gian để đạt được sự ổn định.

Sau 4 vòng đấu, CLB Hải Phòng giành 2 chiến thắng, nhận 2 thất bại, có 6 điểm. Dù kết quả chưa thực sự như mong muốn, đội bóng đất Cảng vẫn đang nỗ lực hoàn thiện lối chơi và hướng tới mục tiêu bám đuổi nhóm đầu bảng. Khả năng tổ chức tấn công chủ động, phối hợp giữa các tuyến và gây sức ép lên đối thủ vẫn là những yếu tố được Hải Phòng chú trọng.

CLB Hải Phòng đang có 6 điểm, chỉ kém Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 điểm trên bảng xếp hạng. Ảnh: VPF.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ cũng mang tới làn gió mới, góp phần tăng tính năng động và sức cạnh tranh ở các tuyến. Đội bóng đất Cảng hướng đến lối chơi phối hợp linh hoạt, tận dụng những đường chuyền ngắn ở trung lộ, hoặc đẩy bóng ra biên khi có cơ hội để phát huy tốc độ của các cầu thủ tấn công trẻ tuổi.

Các ngoại binh như Makaric, Mpande, Tague hay Esteban đang dần hòa nhập với hệ thống chiến thuật chung, mang đến thêm phương án triển khai bóng cho đội nhà.

Nhìn chung, một kết quả tích cực trên sân Hà Tĩnh sẽ giúp đội bóng đất Cảng duy trì sự tự tin, đồng thời tiếp tục bám đuổi các đối thủ phía trên. Dẫu vậy, để đạt được mục tiêu, CLB Hải Phòng cần cải thiện tính ổn định và hạn chế những sai sót có thể khiến đội bóng phải trả giá.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có khởi đầu mùa giải khá tốt. Ảnh: VPF.

Ở chiều ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có khởi đầu khá tốt với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại sau 4 vòng đấu, giành 7 điểm. Kết quả này tạo nền tảng thuận lợi để thầy trò HLV Phan Như Thuật hướng tới những mục tiêu cao hơn trong mùa giải năm nay.

Qua những vòng đấu đầu tiên, đội bóng núi Hồng cho thấy sự ổn định tương đối trong cách tổ chức lối chơi. Các tuyến cơ bản duy trì được sự kết nối, những cầu thủ chủ lực tiếp tục phát huy vai trò, giúp đội bóng giữ nhịp trận đấu và tạo ra các phương án triển khai bóng. Những ngoại binh mới như Antonio hay Passira cũng có đóng góp tích cực vào lối chơi chung.

Dù vậy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Trên hàng công, sau thời gian tỏ ra khá “vô duyên” trước khung thành đối thủ, Atshimene đã được ban huấn luyện bố trí đá thấp hơn nhằm tăng cường khả năng kết nối với các tuyến, đồng thời tìm lại cảm giác ghi bàn.

Đây là phương án giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phát huy được sức càn lướt, khả năng tranh chấp của tiền đạo ngoại binh này, từ đó có thêm lựa chọn trong tổ chức tấn công, nhất là trước những đối thủ chủ động gây sức ép và tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Hàng thủ cũng cần lấy lại sự tập trung. Bị thủng lưới 2 bàn chỉ trong 4 phút trước CLB Sông Lam Nghệ An là một lời cảnh tỉnh với Helerson và đồng đội.

Atshimene đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt qua Hải Phòng ở lượt đối đầu gần nhất.

Trước CLB Hải Phòng, lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng tới chiến thắng. Với một đối thủ có xu hướng chơi chủ động, luôn sẵn sàng tổ chức tấn công, đội chủ nhà cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, kiểm soát tốt khu trung tuyến và hạn chế khoảng trống cho đối phương khai thác. Bên cạnh đó, khả năng chuyển trạng thái nhanh và tận dụng hiệu quả những cơ hội tạo ra sẽ có ý nghĩa quyết định.

Xét về phong độ sau 4 vòng đấu, cả hai đội đều khá tương đồng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với 7 điểm, trong khi Hải Phòng có 6 điểm và xếp thứ 8.

Nếu giành trọn 3 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có bước tiến quan trọng trong giai đoạn đầu mùa giải, tạo bước đà vững vàng cho chặng đường phía trước. Với lợi thế sân nhà và phong độ tương đối tích cực, đây là thời điểm để thầy trò HLV Phan Như Thuật cùng nỗ lực, chuyển hóa những điểm sáng trong lối chơi thành một chiến thắng cụ thể.