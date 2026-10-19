Tổng thống Zelensky tuyên bố ý định tái tranh cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC News cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống nếu Ukraine tổ chức sự kiện này trong thời gian thiết quân luật.

Ông nhấn mạnh, ông chắc chắn sẽ tái ứng cử vì trọng trách đối với vận mệnh đất nước chừng nào cuộc xung đột với Nga còn tiếp diễn.

"Nếu bầu cử diễn ra trong thời chiến, tất nhiên đó là trách nhiệm của tôi. Bởi tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ đất nước từ những ngày đầu tiên cho tới khi cuộc chiến này kết thúc", ông Zelensky nhấn mạnh.

Đáng chú ý, nguyên thủ Ukraine nhiều lần khẳng định sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin đáp ứng điều kiện mà ông đưa ra.

"Xin hãy nói với ông Putin rằng hãy cho chúng tôi hai tháng, 60 ngày ngừng bắn hoàn toàn, và chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử. Dĩ nhiên, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ lựa chọn nào từ người dân Ukraine”, ông Zelensky tuyên bố.

Tuy nhiên, Nga đã ngay lập tức bác bỏ yêu cầu này từ phía Tổng thống Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, ông Zelensky không thực sự cần 60 ngày để tổ chức bầu cử, mà muốn dùng khoảng thời gian đó để tập hợp lại lực lượng, phục hồi năng lực chiến đấu và tiếp tục cuộc chiến.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết, Moscow sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống.

"Ông Zelensky đã cho thấy ông ấy không quan tâm đến các cuộc bầu cử khi đặt ra những điều kiện rõ ràng là không thể chấp nhận được. Sẽ không có bất kỳ lệnh ngừng bắn nào để giúp họ tái vũ trang", ông Lavrov nhấn mạnh.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine tiến hành bầu cử để lựa chọn một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Theo quy định của Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky chấm dứt từ ngày 21/5/2024.

Lẽ ra, cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra tại Ukraine vào ngày 31/3/2024 để chọn ra người kế nhiệm ông Zelensky. Tuy nhiên, sau khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2/2022, Ukraine đã ban bố thiết quân luật và do vậy không thể tiến hành bầu cử.

Kể từ đó đến nay, Tổng thống Trump một số lần đề nghị Ukraine tổ chức bầu cử vì cho rằng ông Zelensky đã bỏ lỡ nhiều cơ hội chấm dứt xung đột với Nga.

Theo ông, Ukraine lẽ ra đã có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn từ hai năm trước so với những gì họ có thể nhận được ở thời điểm hiện tại. Ông cáo buộc ông Zelensky không muốn chấm dứt cuộc chiến.

"Ông Zelensky chẳng quan tâm, và thẳng thắn mà nói, ông ấy không muốn kết thúc cuộc chiến này, và có lẽ chưa bao giờ muốn điều đó", nhà lãnh đạo Mỹ bình luận trên Truth Social ngày 18/10.