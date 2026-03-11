Hotline: 02393.693.427
Thể thao

World Cup 2026 vẫn tiếp tục bất chấp xung đột ở Trung Đông

Giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) khẳng định World Cup 2026 có quy mô quá lớn để có thể bị hoãn lại, bất chấp những bất ổn từ chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran.

Ông Heimo Schirgi tuyên bố World Cup 2026 sẽ vẫn tiếp tục - Ảnh: AP

World Cup 2026 với sự góp mặt của 48 quốc gia sẽ khởi tranh vào ngày 11-6 tới đây ở ba nước: Mỹ, Canada và Mexico.

Phát biểu tại Trung tâm Phát sóng Quốc tế ở Dallas (Mỹ), ông Heimo Schirgi - Giám đốc điều hành sự kiện của FIFA - cho biết tổ chức này đang theo dõi sát sao tình hình chiến sự tại Iran và những hệ lụy của nó.

"Tình hình đang thay đổi từng ngày và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ. Chắc chắn World Cup 2026 vẫn sẽ tiếp diễn. Quy mô của giải đấu là quá lớn và chúng tôi hy vọng tất cả các đội đã vượt qua vòng loại đều có thể tham dự”, ông Schirgi chia sẻ.

Dù chính quyền Tổng thống Trump đang áp dụng lệnh cấm đi lại đối với 4 quốc gia đã giành quyền tham dự (gồm Iran, Bờ Biển Ngà, Haiti và Senegal), giới chức FIFA cho biết sẽ có ngoại lệ dành cho các cầu thủ, quan chức đội bóng và người thân trực hệ của họ.

Bất chấp những xung đột, ông Schirgi tin rằng thể thao sẽ có tác động tích cực: "Với tình hình thế giới hiện nay, đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để mang mọi người xích lại gần nhau.

World Cup là một sự kiện vô cùng đặc biệt vì tính toàn cầu của nó, điều mà chúng ta từng chứng kiến tại Qatar, Nga và khắp mọi nơi”.

Bên cạnh vấn đề địa chính trị, ông Schirgi vừa thông báo mở thêm một đợt bán vé kéo dài 48 giờ cho World Cup 2026.

Thời gian qua, FIFA đã vấp phải nhiều chỉ trích khi giá vé bị đẩy lên quá cao, chạm mức 8.680 USD cho vé hạng 1 (chỗ ngồi đẹp nhất), 5.575 USD cho vé hạng 2 và 4.185 USD cho vé hạng 3. Thậm chí vé vòng bảng cũng có giá dao động từ 1.120 đến 2.735 USD.

Trước sức ép dư luận, tháng 12 năm ngoái, FIFA tuyên bố sẽ phân bổ vài trăm vé giá 60 USD cho mỗi trận đấu gửi tới 48 liên đoàn quốc gia, nhằm mục đích bán lại cho những cổ động viên trung thành của họ.

