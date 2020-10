Bản tin sớm: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở Hà Tĩnh

Theo bản tin dự báo thời tiết lúc 4h sáng nay (19/10) của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, khu vực Hà Tĩnh hôm nay có mưa to đến rất to.

Trong 6 giờ qua (22h, ngày 18/10 - 04h, ngày 19/10), khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi đặc biệt to, lượng mưa phổ biến từ 14 - 92mm, riêng khu vực thành phố Hà Tĩnh có mưa đặc biệt to (thành phố Hà Tĩnh: 173mm; Thạch Đồng: 111mm).

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, vùng đô thị, vùng đồng bằng ven biển như TP Hà Tĩnh, Thạch Đồng, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh … có mưa rất to; lượng mưa dao động từ 70 - 150mm, vùng núi lượng mưa khả năng ở mức 50 - 100mm...

Cảnh báo: Trong 6 giờ tới, các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất cao; tất cả các địa phương trong tỉnh đều nguy cơ ngập úng ở mức rất cao.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ, ngập úng: Cấp 3.

